Епархия запретила в служении приближенных схимонаха Сергия

Перед запретом в служении клириков неоднократно предупреждали, что это может случиться. Остальные покинули обитель еще в июне вслед за игуменьей Варварой, являющейся законной, назначенной синодом руководительницей Среднеуральского женского монастыря.

Церковный суд 15 июня вынес решение, в котором говорилось, что, если схиигумен Сергий "дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения", это повлечет запрещение в священнослужении и самих сослужащих. С этого момента суд объявил все таинства схимонаха Сергия незаконными и недействительными.

Кто такой схиигумен Сергий

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана.