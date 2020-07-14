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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200714/1574323325.html
Епархия запретила в служении приближенных схимонаха Сергия
Нескольким клирикам временно запретили проводить службу в Свердловской области из-за поддержки схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:25
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
свердловская область
верхняя пышма
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, свердловская область, верхняя пышма, общество

Епархия запретила в служении приближенных схимонаха Сергия

12:08 14.07.2020 (обновлено: 14:25 14.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Нескольким клирикам временно запретили проводить службу в Свердловской области из-за поддержки схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Перед запретом в служении клириков неоднократно предупреждали, что это может случиться. Остальные покинули обитель еще в июне вслед за игуменьей Варварой, являющейся законной, назначенной синодом руководительницей Среднеуральского женского монастыря.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
7 июля, 13:29Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия
Церковный суд 15 июня вынес решение, в котором говорилось, что, если схиигумен Сергий "дерзнет в состоянии запрета совершать богослужения", это повлечет запрещение в священнослужении и самих сослужащих. С этого момента суд объявил все таинства схимонаха Сергия незаконными и недействительными.

Кто такой схиигумен Сергий

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана.
По административному делу о распространении недостоверной информации он оштрафован на 90 тысяч рублей. Двадцатого июля суд в Верхней Пышме Свердловской области рассмотрит административное дело о возбуждении ненависти или вражды в отношении схимонаха.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
6 июля, 11:40Религия и мировоззрение
Митрополит прокомментировал скандал вокруг лишенного сана клирика Сергия
75941117
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеСвердловская областьВерхняя ПышмаОбщество
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