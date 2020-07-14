Четыре проекта Подмосковья примут участие в конкурсе экотуризма в РФ

Ранее АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма запустило всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитие экотуризма в России. По результатам отбора на конкурс направлены приоритетные для региона проекты:"Руза заповедная" администрации Рузского округа, "Звенигородский вектор" Одинцовского, "Экосистема "Гжельский ярус" Раменского и "Журавлиный край" Талдома.

"Выбраны наиболее проработанные проекты, которые реально могут заинтересовать туристов. Особенно привлекателен проект "Руза заповедная", который подразумевает создание 7 туристических зон со строительством инфраструктуры, объединяющей объекты показа, аттрактивные природные ландшафты, места размещения и питания отдыхающих и туристов. Однако и другие проекты по-своему привлекательны и достойны представлять Подмосковье на конкурсе", - приводятся слова заместителя министра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой.