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Четыре проекта Подмосковья примут участие в конкурсе экотуризма в РФ
Четыре проекта от Подмосковья направлены на всероссийский конкурс проектов в сфере экологического туризма, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:06
2020-07-14T12:44
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Четыре проекта от Подмосковья
направлены на всероссийский конкурс проектов в сфере экологического туризма, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии региона.
Ранее АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ) при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма запустило всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров (ТРК) и развитие экотуризма в России. По результатам отбора на конкурс направлены приоритетные для региона проекты:"Руза заповедная" администрации Рузского округа, "Звенигородский вектор" Одинцовского, "Экосистема "Гжельский ярус" Раменского и "Журавлиный край" Талдома.
"Выбраны наиболее проработанные проекты, которые реально могут заинтересовать туристов. Особенно привлекателен проект "Руза заповедная", который подразумевает создание 7 туристических зон со строительством инфраструктуры, объединяющей объекты показа, аттрактивные природные ландшафты, места размещения и питания отдыхающих и туристов. Однако и другие проекты по-своему привлекательны и достойны представлять Подмосковье на конкурсе", - приводятся слова заместителя министра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой.