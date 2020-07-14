https://ria.ru/20200714/1574322596.html
Мечеть в Греции забросали камнями
Вандалы забросали камнями и разбили стекла в мечети Куршум в городе Трикала, в центральной части Греции, сообщает местный портал trikalanews.gr. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:58
2020-07-14T11:58
религия и мировоззрение
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, греция, в мире