Мечеть в Греции забросали камнями

Муниципалитет Трикалы проинформирован об инциденте, полиция ищет виновных и принимает меры, чтобы такие происшествия не повторились, пишет сайт.

Мечеть Куршум, известная как мечеть Осман-шаха, была построена в XVI веке известным османским архитектором Мимаром Синаном. Это единственный памятник культуры и искусства творения Синана, который сохранился на территории современной Греции.