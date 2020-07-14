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Мечеть в Греции забросали камнями
Вандалы забросали камнями и разбили стекла в мечети Куршум в городе Трикала, в центральной части Греции, сообщает местный портал trikalanews.gr. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:58
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новости - религия и мировоззрение, греция, в мире

Мечеть в Греции забросали камнями

11:58 14.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Греции
Сотрудники полиции в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники полиции в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 14 июл - РИА Новости. Вандалы забросали камнями и разбили стекла в мечети Куршум в городе Трикала, в центральной части Греции, сообщает местный портал trikalanews.gr.
Издание отмечает, что это могло стать реакцией на решение президента Турции Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
Нападение произошло ночью, несколько человек камнями разбили стекла двери.
Муниципалитет Трикалы проинформирован об инциденте, полиция ищет виновных и принимает меры, чтобы такие происшествия не повторились, пишет сайт.
Мечеть Куршум, известная как мечеть Осман-шаха, была построена в XVI веке известным османским архитектором Мимаром Синаном. Это единственный памятник культуры и искусства творения Синана, который сохранился на территории современной Греции.
Люди возле Собора Святой Софии в Стамбуле, Турция
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