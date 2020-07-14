Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574322453.html
Минприроды намерено более жестко оценивать вред экологии от нефтеразливов
Минприроды после аварии в Норильске хочет более жестко оценивать вред экологии от разливов нефти, заявил директор департамента государственной политики и... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:56
сергей хрущев
арктика
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
красноярский край
норильск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675232_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_6a3db203a69accf9bdc5cac49c1b3578.jpg
https://ria.ru/20200713/1574294739.html
1
арктика
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675232_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_6a3db203a69accf9bdc5cac49c1b3578.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675232_70:0:781:533_1400x0_80_0_0_a4bd856255c6a0228cd41cd831d48bbb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572675232_159:0:692:533_1400x0_80_0_0_db4fd994540689fd7d54e56bf4288817.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей хрущев, арктика, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, красноярский край, норильск, общество

Минприроды намерено более жестко оценивать вред экологии от нефтеразливов

11:56 14.07.2020
110
© Фото : ТранснефтьЛиквидация разлива топлива в Норильске
Ликвидация разлива топлива в Норильске
© Фото : Транснефть
Ликвидация разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минприроды после аварии в Норильске хочет более жестко оценивать вред экологии от разливов нефти, заявил директор департамента государственной политики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации последствий нефтеразливов с учетом правительственных поправок, которые предполагают обязанность компаний иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов.
"Угроза нефтеразливов сохраняется... В этой связи Минприроды разрабатывает вопрос внесения изменений в части увеличении коэффициентов, используемых при расчете вреда", - сказал Хрущев в Общественной палате РФ.
По его словам, министерство также прорабатывает "внесение изменений в законодательство в части усиления мер ответственности".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
13 июля, 18:33
Комитет Госдумы одобрил направление в бюджет возмещения за ЧП в Норильске
211000
Обсудить 1
Сергей ХрущевАрктикаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНорильскОбщество
Рекомендуем
Сотрудники полиции в Греции
Мечеть в Греции забросали камнями
Москва
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за дождей
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
Мишустин рассказал, как будут принимать решения по международным рейсам
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Дипломат ответил на сообщения о российских наемниках в Ливии
Дверь зала судебных заседаний
Ростовский суд арестовал первого из пяти предполагаемых членов ячейки ИГ*
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Власти Крыма рассказали об уровне загрузки отелей в регионе
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусом
Врач в госпитале COVID-19
В Польше за сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом
Девушка
Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Посол Азербайджана заявил о способности России примирить Баку и Ереван
Полицейские на улице Лондона
В Лондоне после экстренной посадки самолета арестованы два человека
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме поделились планами работы над проектами по реализации поправок
Петербургский школьник во время онлайн-занятия
Турчак заявил об опасности зарубежных продуктов для онлайн-обучения
Продукция завода РУСАЛ Саяногорск
"Русал" предложил сменить менеджмент "Норникеля"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко пригласила председателя Сената Франции Ларше посетить Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния