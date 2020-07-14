Минприроды намерено более жестко оценивать вред экологии от нефтеразливов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минприроды после аварии в Норильске хочет более жестко оценивать вред экологии от разливов нефти, заявил директор департамента государственной политики и регулирования по изучению Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды Сергей Хрущев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации последствий нефтеразливов с учетом правительственных поправок, которые предполагают обязанность компаний иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов.
"Угроза нефтеразливов сохраняется... В этой связи Минприроды разрабатывает вопрос внесения изменений в части увеличении коэффициентов, используемых при расчете вреда", - сказал Хрущев в Общественной палате РФ.
По его словам, министерство также прорабатывает "внесение изменений в законодательство в части усиления мер ответственности".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.