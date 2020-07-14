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Мишустин рассказал, как будут принимать решения по международным рейсам
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что необходимо обозначить дату возобновления... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T22:52
россия
михаил мишустин
экономика
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россия, михаил мишустин, экономика

Мишустин рассказал, как будут принимать решения по международным рейсам

11:54 14.07.2020 (обновлено: 22:52 14.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил, что необходимо обозначить дату возобновления международных авиаперевозок, иначе можно потерять рынок, а также озвучил мнение Международной ассоциации воздушного транспорта (IATА) об отмене нормы о двухнедельной изоляции по прибытии. Премьер ответил: российские власти в этой сфере будут исходить из требований Роспотребнадзора.
"Сейчас начинают летать. Летают очень интенсивно. Допустим, компания Air France открыла сегодня 57 маршрутов в 35 стран мира. Мы можем — все авиакомпании России, в том числе и группа "Аэрофлот". Если мы не обозначим дату, когда мы можем это сделать, надо же билеты продавать, мы можем просто потерять исторические слоты", — сказал Савельев.
"Посмотрите, международная сеть, допустим Qatar Airways, пятизвездочная компания, наш конкурент по Азии. Мы их оттеснили в Китае — мы семь лет боролись с ними за право быть лучшим транзитером из Китая в Европу, мы их победили. В последние три года "Аэрофлот" признавался лучшей зарубежной авиакомпанией в Китае. Мы их отжали, мы их оттеснили. Сейчас мы можем это потерять, потому что они уже начинают реально летать. Они сегодня осваивают 89 маршрутов в 49 странах. И так далее", — продолжил топ-менеджер.
"Я могу здесь по каждой компании, включая "Белавиа", включая все остальные компании, сказать: начинается массовый разлет по Европе. Поэтому, Михаил Владимирович, я отдельно вам подготовил предложения. Если позволите, потом более подробно их обсудим", — подытожил глава "Аэрофлота".
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Также он рассказал о позиции IATА: "Их рекомендации и просьбы ко всем правительствам (я к вам обращаюсь также): надо норму двухнедельной изоляции каким-то образом на что-то менять. Это обращение ко всем странам. Европа сейчас это отменяет. Потому что можно все что угодно делать — мы выполняем все требования Роспотребнадзора: и предполетной подготовки, и в самолете во время полета, но двухнедельный карантин реально отпугивает наших туристов и отпугивает пассажиров. И это касается всех авиакомпаний. Поэтому это одна из тем, которую IATA просила обсудить со всеми регуляторами".
"Наверное, IATA нужно в первую очередь поговорить со Всемирной организацией здравоохранения. И понимать, что поскольку эпидемиологическая ситуация в странах разная, то IATA не может быть таким рекомендателем всем странам — сделать это одномоментно. Это все зависит от того, как страны оценивают эпидемиологическую ситуацию. Это и ВОЗ говорит. Поэтому мы будем исходить, конечно, из ситуации в этой области — следовать требованиям Роспотребнадзора", — отреагировал Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинЭкономика
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