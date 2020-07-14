Круглый стол об отношении россиян к ЭКО

- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;- заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег ФИЛИППОВ;- заместитель директора — руководитель департамента организации научной деятельности НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталия ДОЛГУШИНА;- президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав КОРСАК;- член Общественной палаты Российской Федерации Елена КАЛИНИНА;- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН.25 июля отмечается Всемирный день высокотехнологичных репродуктивных технологий. В ходе круглого стола будут впервые представлены результаты исследования ВЦИОМ, касающегося отношения россиян к проблеме сохранения репродуктивного здоровья, восприятия ЭКО, доступности этого метода, осведомленности о его особенностях и потенциале. Какие возможности предоставляются в рамках нацпроекта "Демография"?