Круглый стол об отношении россиян к ЭКО

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Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;
- заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег ФИЛИППОВ;
- заместитель директора — руководитель департамента организации научной деятельности НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталия ДОЛГУШИНА;
- президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав КОРСАК;
- член Общественной палаты Российской Федерации Елена КАЛИНИНА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН.
25 июля отмечается Всемирный день высокотехнологичных репродуктивных технологий. В ходе круглого стола будут впервые представлены результаты исследования ВЦИОМ, касающегося отношения россиян к проблеме сохранения репродуктивного здоровья, восприятия ЭКО, доступности этого метода, осведомленности о его особенностях и потенциале. Какие возможности предоставляются в рамках нацпроекта "Демография"?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;
- заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег ФИЛИППОВ;
- заместитель директора — руководитель департамента организации научной деятельности НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталия ДОЛГУШИНА;
- президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав КОРСАК;
- член Общественной палаты Российской Федерации Елена КАЛИНИНА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН.
25 июля отмечается Всемирный день высокотехнологичных репродуктивных технологий. В ходе круглого стола будут впервые представлены результаты исследования ВЦИОМ, касающегося отношения россиян к проблеме сохранения репродуктивного здоровья, восприятия ЭКО, доступности этого метода, осведомленности о его особенностях и потенциале. Какие возможности предоставляются в рамках нацпроекта "Демография"?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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