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Круглый стол об отношении россиян к ЭКО
15 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Отношение россиян к проблеме сохранения репродуктивного здоровья и восприятие ЭКО".
2020-07-14T11:54
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1574322253.jpg?1594716891
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол об отношении россиян к ЭКО

11:54 14.07.2020
29
15 июля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол в онлайн-формате на тему: "Отношение россиян к проблеме сохранения репродуктивного здоровья и восприятие ЭКО".
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Участники:
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла САМОЙЛОВА;
- заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег ФИЛИППОВ;
- заместитель директора — руководитель департамента организации научной деятельности НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталия ДОЛГУШИНА;
- президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав КОРСАК;
- член Общественной палаты Российской Федерации Елена КАЛИНИНА;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН.

25 июля отмечается Всемирный день высокотехнологичных репродуктивных технологий. В ходе круглого стола будут впервые представлены результаты исследования ВЦИОМ, касающегося отношения россиян к проблеме сохранения репродуктивного здоровья, восприятия ЭКО, доступности этого метода, осведомленности о его особенностях и потенциале. Какие возможности предоставляются в рамках нацпроекта "Демография"?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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