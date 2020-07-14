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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за дождей
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень сильных дождей, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:52
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за дождей

11:52 14.07.2020
1251
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за очень сильных дождей, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
В Москве соответствующее предупреждение действует до полуночи 15 июля, местами сильный ливень. В Подмосковье предупреждение о дожде действует также до полуночи 15 июля, местами возможен сильный ливень.
Кроме того, в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и грозы. Период действия предупреждения о ветре - до 11 часов 15 июля, о грозе - до 21 часа 14 июля.
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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