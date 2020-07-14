Посол Азербайджана заявил о способности России примирить Баку и Ереван

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия является тем модератором, который способен решить конфликт между Баку и Ереваном, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегами из Еревана и Баку, призвав их к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Вчера министр иностранных дел Азербайджана целый день был в переговорном процессе, вчера звонил Сергей Викторович Лавров. И с армянской стороной была беседа... Россия является тем модератором, который способен как успокоить ситуацию, так и решить конфликт", - сказал дипломат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
В воскресенье боестолкновение произошло на границе Азербайджана и Армении - Товузского района, граничащего с Грузией, и Тавушской области соответственно - в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По информации Баку, погибли четверо азербайджанских военных. Армянская сторона заявила о ранении двух полицейских и трех военных, погибших нет. В понедельник обстрелы продолжились, в частности, Ереван заявил, что Баку обстреливает территорию Армении с периодичностью в 15-20 минут. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. МИД РФ выразил озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и готов оказать сторонам содействие для стабилизации обстановки.