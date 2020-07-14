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Забайкальский край
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В Забайкалье поступили 15 мобильных ФАПов
В Забайкальский край поступили 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национальногоу проекта "Здравоохранение", ключи от ФАПов представителям... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:03
забайкальский край
александр осипов
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр осипов, здоровье - общество

В Забайкалье поступили 15 мобильных ФАПов

12:04 14.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Забайкальского краяВ Забайкалье поступили 15 мобильных ФАПов
В Забайкалье поступили 15 мобильных ФАПов
© Фото : пресс-служба правительства Забайкальского края
ЧИТА, 14 июл - РИА Новости. В Забайкальский край поступили 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национальногоу проекта "Здравоохранение", ключи от ФАПов представителям районных больниц вручил губернатор региона Александр Осипов, сообщает краевое правительство.
"У нас особенный, протяженный край с низкой плотностью населения. В нашем крае 252 населенных пункта с численностью менее 100 человек, где нет ФАПов. Как правило, это отдаленные села, жителям которых трудно добираться до центральных районных больниц, чтобы получать медицинское обслуживание. По национальному проекту мы закупили передвижные ФАПы. Такое приобретение станет значимым подспорьем медикам, работающим на селе", - приводятся в сообщении слова Осипова.
ФАПы собраны на базе автобусов ПАЗ и предназначены для проведения медицинских осмотров с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, оказания лечебно-профилактической помощи. Стоимость одного комплекса – 6,7 миллиона рублей.
Как сообщила министр здравоохранения края Анна Шангина, мобильные комплексы оснащены электрокардиографом, комплектом суточного мониторирования, портативным дефибриллятором, расходными медицинскими материалами. В состав бригады ФАПов входят фельдшер, акушер и медсестра.
Поселок Новая Чара, Забайкальский край
9 июня, 11:06Забайкальский край
Начат ремонт соцобъектов в рамках развития Каларского района Забайкалья
Передвижные комплексы направятся в центральные районные больницы 14 районов, а также в Клинический медицинский центр Читы.
В ближайшее время Забайкалье ожидает по нацпроекту "Здравоохранение" 12 передвижных медицинских комплексов для проведения флюорографии. До конца года поступят еще один передвижной ФАП и пять передвижных медицинских комплексов для проведения маммографии.
На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" до 2021 года Забайкалью выделено свыше 3 миллиардов рублей. Средства направлены на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на развитие детского здравоохранения края, первичной медико-санитарной помощи, на обеспечение медицинских организаций кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении региона и другие направления, отмечается в сообщении.
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Забайкальский крайАлександр ОсиповЗдоровье - Общество
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