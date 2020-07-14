Дипломат ответил на сообщения о российских наемниках в Ливии

"Обвинения в адрес России как государства (в присутствии российских наемников в Ливии – ред.) беспочвенны. Хочу еще раз подчеркнуть, что утверждения о нахождении в Ливии российских наемников ничем не подтверждены. Никаких фактов нет, есть только голословные обвинения, информация недостоверная", - указал он.