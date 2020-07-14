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Дипломат ответил на сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения о присутствии российских наёмников в Ливии недостоверны, обвинения в адрес России беспочвенны и не подкреплены фактами, заявил РИА Новости временный РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:13
халифа хафтар
сергей лавров
евросоюз
муаммар каддафи
москва
триполи
ливия
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
халифа хафтар, сергей лавров, евросоюз, муаммар каддафи, москва, триполи, ливия, оон, в мире

Дипломат ответил на сообщения о российских наемниках в Ливии

11:47 14.07.2020 (обновлено: 15:13 14.07.2020)
858
© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Утверждения о присутствии российских наёмников в Ливии недостоверны, обвинения в адрес России беспочвенны и не подкреплены фактами, заявил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев.
"Россия как государство не поддерживает и не поощряет наемничество. Об этом говорил президент (РФ Владимир) Путин. Если и есть российские граждане, которые волею судеб или еще какими-то путями оказались в Ливии или еще где-то, это значит, что они сами предприняли какие-то шаги, им платят за это деньги, но они нарушают российское законодательство", - заявил Болтаев.
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"Обвинения в адрес России как государства (в присутствии российских наемников в Ливии – ред.) беспочвенны. Хочу еще раз подчеркнуть, что утверждения о нахождении в Ливии российских наемников ничем не подтверждены. Никаких фактов нет, есть только голословные обвинения, информация недостоверная", - указал он.
Дипломат напомнил, что "в России есть статья Уголовного кодекса, которая предполагает уголовное наказание за наемничество". "Наемник - не представитель государства, это частное лицо, которое может нанять другое частное лицо для каких-то военных или вооруженных операций", - отметил он.
Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в участии в ливийском конфликте, называя голословными утверждения о якобы присутствии российских наемников там, при этом Москва выступает за мирное урегулирование ситуации в этой стране и поддерживает контакты с обеими противоборствующими сторонами.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не занимает чью-либо сторону в ливийском конфликте и ставит во главу угла интересы ливийцев. Он отмечал, что цель Москвы - восстановить на всей территории Ливии мир и безопасность. Кроме того, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщал, что никаких российских войск в Ливии нет и отмечал, что единственный возможный вариант урегулирования в этой стране - это политико-дипломатическое общение всех сторон конфликта.
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Владимир Джабаров
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11200011
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Халифа ХафтарСергей ЛавровЕвросоюзМуаммар КаддафиМоскваТриполиЛивияООНВ мире
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