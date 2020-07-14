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В Крыму более 700 отелей и санаториев готовы работать в условиях COVID-19
Более 700 крымских санаториев и гостиниц взяли на себя ответственность по соблюдению всех мер профилактики нераспространения коронавирусной инфекции, сообщил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Крыму более 700 отелей и санаториев готовы работать в условиях COVID-19

11:46 14.07.2020 (обновлено: 12:44 14.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Более 700 крымских санаториев и гостиниц взяли на себя ответственность по соблюдению всех мер профилактики нераспространения коронавирусной инфекции, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.
"Более 700 санаторно-курортных и гостиничных организаций направили обязательства для осуществления деятельности в сезоне текущего года", - сказал Волченко на заседании крымского правительства.
По его словам, во все санаторно-курортные и гостиничные организации республики направлены разъяснения о работе с учетом соблюдение мер безопасности по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)КоронавирусыОбщество
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