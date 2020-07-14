В Крыму более 700 отелей и санаториев готовы работать в условиях COVID-19

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.

"Более 700 санаторно-курортных и гостиничных организаций направили обязательства для осуществления деятельности в сезоне текущего года", - сказал Волченко на заседании крымского правительства.