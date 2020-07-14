https://ria.ru/20200714/1574321281.html
В Крыму более 700 отелей и санаториев готовы работать в условиях COVID-19
Более 700 крымских санаториев и гостиниц взяли на себя ответственность по соблюдению всех мер профилактики нераспространения коронавирусной инфекции, сообщил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:46
2020-07-14T12:44
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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