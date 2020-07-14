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https://ria.ru/20200714/1574321080.html
В Польше за сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в Польше за минувшие сутки увеличилось на 267, до 38 457, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:43
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, польша, германия, в мире

В Польше за сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом

11:43 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше за минувшие сутки увеличилось на 267, до 38 457, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались 12 человек. Общее число летальных случаев составило 1588.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 1581 человек, 74 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 86 747 находятся на карантине, 27 756 выздоровел.
В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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