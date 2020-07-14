В Польше за сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом

ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Число выявленных случаев коронавируса в Польше за минувшие сутки увеличилось на 267, до 38 457, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончались 12 человек. Общее число летальных случаев составило 1588.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 1581 человек, 74 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 86 747 находятся на карантине, 27 756 выздоровел.

В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.