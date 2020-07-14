https://ria.ru/20200714/1574321027.html
Власти Крыма рассказали об уровне загрузки отелей в регионе
Уровень загрузки крымских отелей достигает 100%, наибольшей популярностью у туристов пользуются южное и западное побережье, сообщил министр курортов и туризма... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:43
2020-07-14T11:43
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
республика крым
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https://ria.ru/20200711/1574211431.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, республика крым