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Туризм
https://ria.ru/20200714/1574321027.html
Власти Крыма рассказали об уровне загрузки отелей в регионе
Уровень загрузки крымских отелей достигает 100%, наибольшей популярностью у туристов пользуются южное и западное побережье, сообщил министр курортов и туризма... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:43
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
республика крым
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республика крым
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, республика крым

Власти Крыма рассказали об уровне загрузки отелей в регионе

11:43 14.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе отеля "Релакс Центр "Ирей" в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Уровень загрузки крымских отелей достигает 100%, наибольшей популярностью у туристов пользуются южное и западное побережье, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.
"На сегодня уровень загрузки многих отелей достигает 95-100%. В основном это южный берег Крыма и отчасти западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 50-60%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостинец продолжает расти", - сказал Волченко на заседании крымского правительства.
По его словам, найти свободный номер можно, но со временем становится сложнее.
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмРеспублика Крым
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