Власти Крыма рассказали об уровне загрузки отелей в регионе

"На сегодня уровень загрузки многих отелей достигает 95-100%. В основном это южный берег Крыма и отчасти западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 50-60%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостинец продолжает расти", - сказал Волченко на заседании крымского правительства.