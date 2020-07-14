https://ria.ru/20200714/1574320954.html
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 5034
Больше пяти тысяч человек, или почти 90% заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии, уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:42
2020-07-14T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество
НАЛЬЧИК, 14 июл - РИА Новости.
Больше пяти тысяч человек, или почти 90% заразившихся коронавирусом
в Кабардино-Балкарии
, уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, всего 5645 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 233 пациента, всего выздоровевших - 5034", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в госпиталях в республике находится 731 человек, из которых 40 больных - в реанимациях.
"Эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжается снижение числа пациентов с тяжелым течением заболевания, нуждающихся в госпитализации. Вместе с тем следует понимать, что коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, 80% заразившихся переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Необходимо продолжать соблюдение мер профилактики: соблюдать масочный режим в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии", - отмечает ведомство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.