В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 5034

НАЛЬЧИК, 14 июл - РИА Новости. Больше пяти тысяч человек, или почти 90% заразившихся Больше пяти тысяч человек, или почти 90% заразившихся коронавирусом Кабардино-Балкарии , уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, всего 5645 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 233 пациента, всего выздоровевших - 5034", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в госпиталях в республике находится 731 человек, из которых 40 больных - в реанимациях.

"Эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжается снижение числа пациентов с тяжелым течением заболевания, нуждающихся в госпитализации. Вместе с тем следует понимать, что коронавирусная инфекция продолжает циркулировать, 80% заразившихся переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме. Необходимо продолжать соблюдение мер профилактики: соблюдать масочный режим в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии", - отмечает ведомство.