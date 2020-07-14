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"Смотрю вам мало крови": Рудковская прокомментировала ситуацию с Дакотой
Яна Рудковская прокомментировала в инстаграме скандальную ситуацию, связанную с розыгрышем люксовых сумок, в котором должна была принять участие певица Рита... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:24
культура
рита дакота
новости культуры
шоу-бизнес
яна рудковская
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рита дакота, новости культуры, шоу-бизнес, яна рудковская

"Смотрю вам мало крови": Рудковская прокомментировала ситуацию с Дакотой

12:24 14.07.2020
23074
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Яна Рудковская прокомментировала в инстаграме скандальную ситуацию, связанную с розыгрышем люксовых сумок, в котором должна была принять участие певица Рита Дакота.

"Как вы знаете, недавно мы запустили акцию, где дарим изделия легендарного бренда подписчикам, а они открывают для себя новые интересные аккаунты, а к нам приходят новые фолловеры. Мы придумали эту историю, где как и для подписчиков, так и для участников круга, есть определенные правила. Рита Дакота была одним из участников круга, и я была абсолютно не против ее участия, как и в прошлых наших акциях. К ней у меня была лишь одна просьба, заменить фото, так как на ней были чужие вещи, бутика которые не имели отношение к акции. Для меня это было важно, в том числе, чтобы не вводить в заблуждение подписчиков", — написала Рудковская.

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Продюсер утверждает, что никто Риту Дакоту из конкурса не выгонял: "человек сам пожелал покинуть круг, правда, далеко не сразу, а на следующий день, когда к ней пришло 150 тысяч подписчиков".
"Я считаю, все, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, это просто напросто неэтично, непрофессионально и некрасиво, и перешло все границы. Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как все было, поливают грязью меня, участников круга, а заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты. Я молчала, так как не думала, что все дойдет до такого абсурда. Но это случилось. Нарушив правила участия, человек устроил хайп, из-за которого сейчас меня унижают и оскорбляют, а она продолжает строить из себя жертву", — уверена Яна Рудковская.
Она уточнила, что выступает против любого классового разделения людей, ущемления прав и дискриминации (после этого скандала многие пользователи стали критиковать и осуждать Рудковскую), а также напрямую обратилась к исполнительнице:

"Рита Дакота, вы живете в ванильном мире, где к вам нельзя обратиться с просьбой? Вы готовы крушить все и всех на своем пути? Вы не считаете, что возможно уже достаточно оскорблений и унижений в адрес мой , бренда, который совершенно непричастен к данной акции и участников круга, простите за смелость сказать, таких же людей, как и вы? Но я смотрю вам мало крови и Вы написали еще один пост", — заключила продюсер.

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Рита Дакота действительно недавно опубликовала в инстаграме новый пост, в котором рассказала, что представители бренда прислали ей на почту "дежурное письмо", в котором было сказано, что "компания сожалеет" о данной ситуации. Но певицу это не устроило.

"Ни на один мой вопрос ответов в этом письме я не нашла, ровно как и объяснений", — заявила Дакота. — Ну и апогеем мне предложили вчера поменять извинения на удаление трех постов. Я не шучу. "Бартер" в стиле шоу-биз".

Сейчас певица вместе со своими юристами думает запросить у головного офиса модного дома документ, "регламентирующий проход граждан разных "категорий" и "социальных статусов" в определенные зоны бутика".
"Если у них реально такие правила — это прямое нарушение конституции о правах человека", — считает Рита Дакота.
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13 июля, 13:17Культура
"Никакая я Яне не "Ритуся": Дакоту разозлило лицемерие Рудковской
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КультураРита ДакотаНовости культурыШоу-бизнесЯна Рудковская
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