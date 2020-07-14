"Смотрю вам мало крови": Рудковская прокомментировала ситуацию с Дакотой

"Как вы знаете, недавно мы запустили акцию, где дарим изделия легендарного бренда подписчикам, а они открывают для себя новые интересные аккаунты, а к нам приходят новые фолловеры. Мы придумали эту историю, где как и для подписчиков, так и для участников круга, есть определенные правила. Рита Дакота была одним из участников круга, и я была абсолютно не против ее участия, как и в прошлых наших акциях. К ней у меня была лишь одна просьба, заменить фото, так как на ней были чужие вещи, бутика которые не имели отношение к акции. Для меня это было важно, в том числе, чтобы не вводить в заблуждение подписчиков", — написала Рудковская.