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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200714/1574320777.html
Воробьев наградил сотрудников соцзащиты Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил областные награды работникам социальной защиты населения Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:38
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей воробьев

Воробьев наградил сотрудников соцзащиты Московской области

11:41 14.07.2020 (обновлено: 14:38 14.07.2020)
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© Фото : пресс-службы губернатора Московской областиВоробьев наградил сотрудников соцзащиты Московской области
Воробьев наградил сотрудников соцзащиты Московской области
© Фото : пресс-службы губернатора Московской области
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил областные награды работникам социальной защиты населения Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
"Я хотел поблагодарить вас за работу в такой очень новый и непредсказуемый период нашей жизни. На вас, как и на врачей, легла основная нагрузка. Наша задача была - уделить внимание тем, кому сложнее всего – в первую очередь, людям старшего поколения. Все это время наша социальная служба работала очень напряженно. Это вызывает уважение. Большое вам спасибо", - приводятся слова губернатора.
В период пандемии подмосковные соцработники обзвонили более 2,5 миллионов жителей с целью оказания помощи. Свыше 80 тысяч человек старшего возраста и более 115 тысяч семей региона были обеспечены продуктами питания, а также средствами личной гигиены.
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