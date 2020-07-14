https://ria.ru/20200714/1574320777.html
Воробьев наградил сотрудников соцзащиты Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил областные награды работникам социальной защиты населения Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:41
2020-07-14T14:38
новости подмосковья
андрей воробьев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей воробьев
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости
. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
вручил областные награды работникам социальной защиты населения Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
"Я хотел поблагодарить вас за работу в такой очень новый и непредсказуемый период нашей жизни. На вас, как и на врачей, легла основная нагрузка. Наша задача была - уделить внимание тем, кому сложнее всего – в первую очередь, людям старшего поколения. Все это время наша социальная служба работала очень напряженно. Это вызывает уважение. Большое вам спасибо", - приводятся слова губернатора.
В период пандемии подмосковные соцработники обзвонили более 2,5 миллионов жителей с целью оказания помощи. Свыше 80 тысяч человек старшего возраста и более 115 тысяч семей региона были обеспечены продуктами питания, а также средствами личной гигиены.