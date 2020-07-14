Воробьев наградил сотрудников соцзащиты Московской области

"Я хотел поблагодарить вас за работу в такой очень новый и непредсказуемый период нашей жизни. На вас, как и на врачей, легла основная нагрузка. Наша задача была - уделить внимание тем, кому сложнее всего – в первую очередь, людям старшего поколения. Все это время наша социальная служба работала очень напряженно. Это вызывает уважение. Большое вам спасибо", - приводятся слова губернатора.