https://ria.ru/20200714/1574320644.html
В Иране казнили одного из обвиняемых в шпионаже в пользу ЦРУ
Одного из обвиняемых в сотрудничестве с ЦРУ казнили в Иране, сообщил официальный представитель судебной власти ИРИ Голямхосейн Эсмаили. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:40
2020-07-14T11:41
центральное разведывательное управление
иран
сша
в мире
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2
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральное разведывательное управление, иран, сша, в мире