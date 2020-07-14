Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574320644.html
В Иране казнили одного из обвиняемых в шпионаже в пользу ЦРУ
Одного из обвиняемых в сотрудничестве с ЦРУ казнили в Иране, сообщил официальный представитель судебной власти ИРИ Голямхосейн Эсмаили. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:41
центральное разведывательное управление
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:164:2000:1289_1400x0_80_0_0_99109cd9be32f84f28d87c9cbcd65a12.jpg
https://ria.ru/20200714/1574317432.html
2
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:164:2000:1289_1400x0_80_0_0_99109cd9be32f84f28d87c9cbcd65a12.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_164:0:1941:1333_1400x0_80_0_0_331deda8a450027014eb3c7bf4e527bd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_386:0:1719:1333_1400x0_80_0_0_4481f61fcc6e364e29991c00878803ca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральное разведывательное управление, иран, сша, в мире

В Иране казнили одного из обвиняемых в шпионаже в пользу ЦРУ

11:40 14.07.2020 (обновлено: 11:41 14.07.2020)
611
© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / aaastocks
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Одного из обвиняемых в сотрудничестве с ЦРУ казнили в Иране, сообщил официальный представитель судебной власти ИРИ Голямхосейн Эсмаили.
Он также сообщил, что смертный приговор в отношении Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, пока не приведен в исполнение.
"Схожий приговор в отношении одного из других шпионов, который являлся бывшим сотрудником аэрокосмического сектора министерства обороны Ирана, приведен в исполнение", - цитирует агентство Mizan Online слова Эсмаили.
Бывший сотрудник минобороны Ирана Реза Асгари, по данным иранских СМИ, был казнен недавно, за время работы на ЦРУ он передавал информацию об иранских ракетах.
Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
Вчера, 10:55
В МИД Ирана рассказали о реакции США на доклад ООН по убийству Сулеймани
5700010
Обсудить 2
Центральное разведывательное управлениеИранСШАВ мире
Рекомендуем
Полицейские на улице Лондона
В Лондоне после экстренной посадки самолета арестованы два человека
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 167
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии
В Сирии устанавливают причастных к подрыву патруля
Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
В МИД Ирана рассказали о реакции США на доклад ООН по убийству Сулеймани
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Дипломат ответил на сообщения о российских наемниках в Ливии
Санаторий Пятигорский Нарзан
В России еще в 13 регионах откроются оздоровительные организации
Врач скорой помощи
В КБР число излечившихся от коронавируса достигло 5034
Сотрудники полиции в Греции
Мечеть в Греции забросали камнями
Драка с участием сына Бари Алибасова
Сын Бари Алибасова устроил драку на съемках телешоу
Тегеран
Иран приговорил трех человек к смертной казни из-за беспорядков 2019 года
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Сложная тема – российский временный поверенный в Ливии о сроках освобождения задержанных россиян
Дипломат оценил перспективы освобождения задержанных в Ливии россиян
Армянский военнослужащий
Ереван заявил об ударе по селу Берд азербайджанскими беспилотниками
Врач в госпитале COVID-19
В Польше за сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом
Российский временный поверенный в Ливии опроверг сообщения о поставках оружия из РФ
Россия не поставляет оружие в Ливию, заявил временный поверенный
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния