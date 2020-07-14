В Лондоне после экстренной посадки самолета арестованы два человека

Полиция отмечает, что самолет приземлился в аэропорту Лондона примерно в 18.40 (20.40 мск) из-за "сообщений об угрозе безопасности". Все пассажиры были эвакуированы, самолет отогнан на стоянку для проведения проверки.

"После проведения следственных мероприятий в самолете мы смогли установить, что на борту не было ничего подозрительного. Самолет был передан обратно аэропорту Станстеда и компании-оператору. Два мужчины, 47-летний и 26-летний, были арестованы по подозрению в создании угрозы для самолета", - говорится в заявлении полиции Эссекса.