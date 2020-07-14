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В Лондоне после экстренной посадки самолета арестованы два человека
Летевший в ирландский Дублин самолет авиакомпании Ryanair в понедельник вечером совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщений о бомбе на борту, двое... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:43
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353
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ryanair, boeing 737, ирландия, лондон, дублин, в мире

В Лондоне после экстренной посадки самолета арестованы два человека

11:39 14.07.2020 (обновлено: 11:43 14.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь МихалевПолицейские на улице Лондона
Полицейские на улице Лондона
© РИА Новости / Игорь Михалев
Полицейские на улице Лондона. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Летевший в ирландский Дублин самолет авиакомпании Ryanair в понедельник вечером совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщений о бомбе на борту, двое подозреваемых арестованы, передает издание Essex Live и полиция британского графства Эссекс.
Отмечается, что в понедельник самолет Boeing 737 летел из польского Кракова в столицу Ирландии Дублин. Однако до пункта назначения лайнер не долетел и был вынужден совершить вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед. В туалете на борту была обнаружена записка, в которой утверждалось, что в салоне находятся "взрывчатые вещества", пишет издание.
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Полиция отмечает, что самолет приземлился в аэропорту Лондона примерно в 18.40 (20.40 мск) из-за "сообщений об угрозе безопасности". Все пассажиры были эвакуированы, самолет отогнан на стоянку для проведения проверки.
"После проведения следственных мероприятий в самолете мы смогли установить, что на борту не было ничего подозрительного. Самолет был передан обратно аэропорту Станстеда и компании-оператору. Два мужчины, 47-летний и 26-летний, были арестованы по подозрению в создании угрозы для самолета", - говорится в заявлении полиции Эссекса.
Также правоохранители указали, что сейчас оба задержанных находятся под стражей.
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RyanairBoeing 737ИрландияЛондонДублинВ мире
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