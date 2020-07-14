В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 167

ПЕРМЬ, 14 июл - РИА Новости. Четыре пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 167, сообщают краевые власти в своем Telegram-канале.
"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода инфицированных пациентов: один человек в возрасте 64 лет умер от COVID-19, еще трое 71, 78 и 81 года от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 99 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 68 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4543 случая заражения COVID-19, в том числе 69 за последние сутки, выздоровели 3446 пациентов, 167 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.