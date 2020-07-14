В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 167

"За прошедшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода инфицированных пациентов: один человек в возрасте 64 лет умер от COVID-19, еще трое 71, 78 и 81 года от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 99 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 68 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.