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В России еще в 13 регионах откроются оздоровительные организации
Летние оздоровительные организации в дополнение к уже действующим в 32 регионах с 15 июля откроются еще в 13 субъектах РФ, а еще в 8 регионах - с 1 августа,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T18:43
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России еще в 13 регионах откроются оздоровительные организации

11:37 14.07.2020 (обновлено: 18:43 14.07.2020)
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© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"Санаторий "Пятигорский Нарзан"
Санаторий Пятигорский Нарзан
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Летние оздоровительные организации в дополнение к уже действующим в 32 регионах с 15 июля откроются еще в 13 субъектах РФ, а еще в 8 регионах - с 1 августа, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Работа организаций отдыха и оздоровления летом 2020 года предусмотрена в 53 субъектах Российской Федерации. По состоянию на 10.07.2020 оздоровительная кампания начата в 32 субъектах Российской Федерации. В 13 субъектах летние оздоровительные учреждения откроются с 15 июля, в 8 регионах с 1 августа текущего года", - говорится в сообщении.
Согласно нему, в целом по Российской Федерации большая часть лагерей открылась и начала работу с 1 по 15 июля 2020 года. Сейчас 709 452 ребенка отдыхают в 2 137 лагерях.
В территориальные органы Роспотребнадзора поступило более 26 тысяч заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологических заключений. Всего выдано 24 636 санитарно-эпидемиологических заключений, в том числе 108 заключений о несоответствии лагерей требованиям санитарных правил (0,4% от общего числа выданных заключений).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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