В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 172

Всего в регионе зафиксировано 16372 случая коронавирусной инфекции, уточняет штаб. Состояние 205 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 93 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 945. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки выписаны 359 человек. Всего в регионе вылечились 10323 пациента, отмечает штаб.