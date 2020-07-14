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В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 172
Число умерших пациентов с COVID-19 в Свердловской области выросло на девять, до 172, сообщил во вторник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:36
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353
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В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 172

11:36 14.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Число умерших пациентов с COVID-19 в Свердловской области выросло на девять, до 172, сообщил во вторник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
"Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 172", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлено 245 новых случаев COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Пышминского, Талицкого и Тугулымского городских округов.
Всего в регионе зафиксировано 16372 случая коронавирусной инфекции, уточняет штаб. Состояние 205 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 93 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 945. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки выписаны 359 человек. Всего в регионе вылечились 10323 пациента, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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