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В Финляндии назвали условия открытия границы для россиян
В Финляндии назвали условия открытия границы для россиян и дату, когда это может произойти, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), финляндия, норвегия, грузия

В Финляндии назвали условия открытия границы для россиян

16:55 14.07.2020
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© Depositphotos / ElenaNoevaМуми–парк в Наантали, Финляндия
Муми–парк в Наантали, Финляндия
© Depositphotos / ElenaNoeva
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Финляндии назвали условия открытия границы для россиян и дату, когда это может произойти, сообщает АТОР.
Сейчас попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут жители Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии. Граждан из Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки пустят лишь по уважительной причине (например, по работе, учебе, на лечение или похороны), сообщила специалист VisitFinland в России Александра Шахнович.
Чтобы открыть туристам возможность поездок в Финляндию, уровень заболеваемости в их стране в течение последних двух недель не должен превышать восьми новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения.
По данным на 9 июля, в Москве число новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения составило 3,8 человека, а по России — меньше семи. Так что у России, при сохранении позитивной тенденции, есть хорошие шансы войти в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов. Этот список будет пересматриваться 11 августа.
"Национальный авиаперевозчик Финляндии уже анонсировал полеты в Санкт-Петербург в августе, а с 1 сентября — в Москву. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца года", — отметила Александра Шахнович.
Автобусное сообщение с Россией сейчас организовано в формате "вывозных" рейсов, в страну могут приехать и те, кому нужно пересечь границу по веским причинам.
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Если 11 августа Финляндия примет решение открыть границы для россиян, то, с учетом позиции Роспотребнадзора, Россия скорее всего ответит взаимностью, сообщает ассоциация. При этом, считают специалисты, при уже фактически полной загрузке черноморских курортов, стоит ждать и увеличения количества туристических визитов — многие захотят провести отпуск в конце лета в "стране озер".
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Все объекты размещения в Финляндии (коттеджи, отели, кемпинги) сейчас открыты и принимают гостей. Номера убирают чаще обычного, везде есть санитайзеры. "В Финляндии все время с начала пандемии COVID-19 отели не закрывались, и это не вызвало ни одной вспышки вируса", — говорит Шахнович.
Работают СПА-отели и аквапарки, рестораны, бары, музеи, национальные парки, в привычном режиме функционирует общественный транспорт.
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