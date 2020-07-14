МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Финляндии назвали условия открытия границы для россиян и дату, когда это может произойти, В Финляндии назвали условия открытия границы для россиян и дату, когда это может произойти, сообщает АТОР.

Сейчас попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут жители Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии. Граждан из Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки пустят лишь по уважительной причине (например, по работе, учебе, на лечение или похороны), сообщила специалист VisitFinland в России Александра Шахнович.

Чтобы открыть туристам возможность поездок в Финляндию, уровень заболеваемости в их стране в течение последних двух недель не должен превышать восьми новых случаев COVID-19 на каждые 100 000 населения.

По данным на 9 июля, в Москве число новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения составило 3,8 человека, а по России — меньше семи. Так что у России, при сохранении позитивной тенденции, есть хорошие шансы войти в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов. Этот список будет пересматриваться 11 августа.

"Национальный авиаперевозчик Финляндии уже анонсировал полеты в Санкт-Петербург в августе, а с 1 сентября — в Москву. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца года", — отметила Александра Шахнович.

Автобусное сообщение с Россией сейчас организовано в формате "вывозных" рейсов, в страну могут приехать и те, кому нужно пересечь границу по веским причинам.

Если 11 августа Финляндия примет решение открыть границы для россиян, то, с учетом позиции Роспотребнадзора, Россия скорее всего ответит взаимностью, сообщает ассоциация. При этом, считают специалисты, при уже фактически полной загрузке черноморских курортов, стоит ждать и увеличения количества туристических визитов — многие захотят провести отпуск в конце лета в "стране озер".

Все объекты размещения в Финляндии (коттеджи, отели, кемпинги) сейчас открыты и принимают гостей. Номера убирают чаще обычного, везде есть санитайзеры. "В Финляндии все время с начала пандемии COVID-19 отели не закрывались, и это не вызвало ни одной вспышки вируса", — говорит Шахнович.