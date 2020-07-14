В Сирии устанавливают причастных к подрыву патруля

ХМЕЙМИМ (Сирия), 14 июл - РИА Новости. Командование группировки РФ вместе с турецкими военными и спецслужбами САР устанавливает причастность боевиков из Идлиба к подрыву патруля, говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
"В настоящее время патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну", - говорится в сообщении.
В ЦПВС сообщили, что в Сирии террористы подорвали российский патруль во время совместного с Турцией патрулирования. В результате взрыва самодельной бомбы на пути следования автоколонны повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Имеются раненые среди экипажа турецкого бронеавтомобиля. Все пострадавшие были оперативно эвакуированы из данного района. Российские военнослужащие доставлены на авиабазу Хмеймим, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.