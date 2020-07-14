От химической защиты до экстремального вождения: конкурс "Страж порядка"

Участники всеармейского этапа конкурса "Страж порядка", который в эти дни проходит в Подмосковье, соревнуются в мастерстве стрельбы, прохождении полосы препятствий и выполнении нормативов по радиационной, химической и биологической защите. Кадры зрелищных состязаний — в фотоленте Ria.ru.