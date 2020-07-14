От химической защиты до экстремального вождения: конкурс "Страж порядка"

В конкурсе участвуют восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру Москвы.
В конкурсе участвуют восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру Москвы.
Соревнования состоят из четырех этапов.
На первом этапе полицейские состязались в мастерстве стрельбы.
На первом этапе полицейские состязались в мастерстве стрельбы.
На втором этапе их ждала полоса препятствий из семи элементов.
На втором этапе их ждала полоса препятствий из семи элементов.
Третий этап — метание гранаты на точность, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, огневой и медицинской подготовке.
Третий этап — метание гранаты на точность, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, огневой и медицинской подготовке.
Кроме того, команды продемонстрировали элементы экстремального вождения на патрульных машинах и задержание нарушителя.
Кроме того, команды продемонстрировали элементы экстремального вождения на патрульных машинах и задержание нарушителя.
Четвертый этап — командный, он предполагает прохождение еще одной полосы препятствий.
Четвертый этап — командный, он предполагает прохождение еще одной полосы препятствий.
Всеармейский этап конкурса "Страж порядка" проходит с 11 по 18 июля.
Всеармейский этап конкурса "Страж порядка" проходит с 11 по 18 июля.
По его итогам сформируют сборную команду для выступления на международном этапе конкурса "Страж порядка".
По его итогам сформируют сборную команду для выступления на международном этапе конкурса "Страж порядка".
Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции "Страж порядка" в Подмосковье.
Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции "Страж порядка" в Подмосковье.