Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574320070.html
От химической защиты до экстремального вождения: конкурс "Страж порядка"
Участники всеармейского этапа конкурса "Страж порядка", который в эти дни проходит в Подмосковье, соревнуются в мастерстве стрельбы, прохождении полосы... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:16
арми-2020
военная полиция россии
московская область (подмосковье)
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574319368_0:0:3292:1853_1400x0_80_0_0_e5b86479f1d2e89a4292f9b42ba78983.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574319368_0:0:3292:1853_1400x0_80_0_0_e5b86479f1d2e89a4292f9b42ba78983.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574319368_561:0:3292:2048_1400x0_80_0_0_064a25258103f3ba09ad9bc36b1c73db.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574319368_1244:0:3292:2048_1400x0_80_0_0_e8bcc6cd569e12311f83d11c1df2afe5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арми-2020, военная полиция россии, московская область (подмосковье), фото, фото

От химической защиты до экстремального вождения: конкурс "Страж порядка"

12:53 14.07.2020 (обновлено: 16:16 14.07.2020)
363
Участники всеармейского этапа конкурса "Страж порядка", который в эти дни проходит в Подмосковье, соревнуются в мастерстве стрельбы, прохождении полосы препятствий и выполнении нормативов по радиационной, химической и биологической защите. Кадры зрелищных состязаний — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В конкурсе участвуют восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру Москвы.

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка в Московской области
1 из 10

В конкурсе участвуют восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Московской области и военную комендатуру Москвы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Соревнования состоят из четырех этапов.

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка преодолевают полосу препятствий в Московской области
2 из 10

Соревнования состоят из четырех этапов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На первом этапе полицейские состязались в мастерстве стрельбы.

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка в Московской области
3 из 10

На первом этапе полицейские состязались в мастерстве стрельбы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На втором этапе их ждала полоса препятствий из семи элементов.

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка на огневом рубеже в Московской области
4 из 10

На втором этапе их ждала полоса препятствий из семи элементов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Третий этап — метание гранаты на точность, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, огневой и медицинской подготовке.

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка в Московской области
5 из 10

Третий этап — метание гранаты на точность, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, огневой и медицинской подготовке.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кроме того, команды продемонстрировали элементы экстремального вождения на патрульных машинах и задержание нарушителя.

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка в Московской области
6 из 10

Кроме того, команды продемонстрировали элементы экстремального вождения на патрульных машинах и задержание нарушителя.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Четвертый этап — командный, он предполагает прохождение еще одной полосы препятствий.

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка в Московской области
7 из 10

Четвертый этап — командный, он предполагает прохождение еще одной полосы препятствий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Всеармейский этап конкурса "Страж порядка" проходит с 11 по 18 июля.

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка на огневом рубеже в Московской области
8 из 10

Всеармейский этап конкурса "Страж порядка" проходит с 11 по 18 июля.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По его итогам сформируют сборную команду для выступления на международном этапе конкурса "Страж порядка".

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка в Московской области
9 из 10

По его итогам сформируют сборную команду для выступления на международном этапе конкурса "Страж порядка".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции "Страж порядка" в Подмосковье.

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции Страж порядка в Московской области
10 из 10

Участники всеармейского этапа конкурса военной полиции "Страж порядка" в Подмосковье.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1510002
Обсудить 0
АрМИ-2020Военная полиция РоссииМосковская область (Подмосковье)Фото
Рекомендуем
Заведующая отделением неврологии республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко в Крыму Наталия Матяжова
Крымский врач рассказала, как спасла сотрудника МИА "Россия сегодня"
Певица Анита Цой
Анита Цой выписалась из больницы после коронавируса
Женщина в инвалидном кресле работает за компьютером
Без присутствия: инвалидам упростили получение справок и парковочных мест
Кадр из фильма Отверженные
Не только Гюго, Фигаро и вино. Как понять Францию через культуру
Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков
Глава МИД Киргизии переболел COVID-19
Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов
Русская Атлантида. Как под водой исчезли десятки сёл и городов
Заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Курманбаев Бакыт Жанузакович
Заместитель министра обороны Казахстана умер от коронавируса
Водоросли ламинария (морская капуста) во время просушки
В Хабаровском крае начался "сезон охоты на водоросли"
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Робот с человеческим лицом: девушка-андроид работает в пермском МФЦ
Ученые берут образцы грунта
Следы плутония из поврежденных реакторов Фукусимы найдены по всей Японии
Федеральная тюрьма Терре-Хот в штате Индиана
В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Минздраве рассказали об иммунитете после вакцинации от коронавируса
Ветеран Иван Несмеянов
"Страшно до сих пор". Подробности убийства столетнего ветерана в Башкирии
Кофе Фраппе
Сбросивший почти сто килограммов мужчина раскрыл секрет похудения
Логотип на главном здании Сбербанка на улице Вавилова в Москве
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния