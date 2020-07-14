Дипломат оценил перспективы освобождения задержанных в Ливии россиян

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Граждане РФ, которых держат в ливийской тюрьме, преступлений не совершали, обвинения им до сих пор не предъявлены, перспективы их освобождения есть, сказал в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Граждане РФ, которых держат в ливийской тюрьме, преступлений не совершали, обвинения им до сих пор не предъявлены, перспективы их освобождения есть, сказал в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев.

Он подчеркнул, что намерен посетить россиян в тюрьме, когда сможет совершить поездку в Триполи

В мае минувшего года в Ливии были задержаны два гражданина России, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.

"Перспективы есть. Но не могу сказать когда, не могу давать никаких гарантий, ведь это иностранное государство, в стране идет война", - сказал Болтаев.

"Вы знаете, что на всех встречах с ливийцами и министр (иностранных дел РФ Сергей - ред.) Лавров, и заместитель министра (Михаил - ред.) Богданов всегда поднимают эту тему и говорят о том, что их нужно освободить, потому что они содержатся без обвинения, никаких преступлений они не совершали", - сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что пока сложно сказать что-то конкретное, "во-первых, потому что я еще фактически не начал свою работу". "Во-вторых, вопросы освобождения наших сограждан, содержащихся в тюрьмах в других странах, - это очень сложная и щекотливая тема, связанная с вопросами конфиденциальности", - добавил Болтаев.

"Не хочется бежать впереди паровоза. В этом отношении у меня есть некоторый опыт, я работал в Ираке , и по консульской линии было довольно много случаев, когда люди по разным причинам попадали в тюрьмы. Единственное, что могу сказать по поводу наших сограждан в Ливии, - я буду заниматься этим вопросом очень плотно", - сказал он.

По его словам, сейчас россияне находятся в тюрьме в пригороде Триполи, информации о том, что их отвозили на виллу и в Стамбул , как писали некоторые СМИ, у него нет.

"Когда эти вопросы я задавал временному поверенному Ливии в Москве , он сказал, что они находятся в тюрьме, где содержатся все это время, в пригороде Ливии, и что когда я приеду, смогу посетить их. По крайней мере, есть такая договоренность с временным поверенным. Конечно, защита наших граждан, находящихся в тюрьме без понятных обвинений, - одна из главных задач любого посольства. Я буду плотно заниматься этим вопросом. Их голословно обвинили в шпионаже, хотя исследования общественного мнения не являются никакой шпионской деятельностью - они уехали туда официально, получили все разрешения, открыто занимались своей работой, ни от кого не скрывались, поэтому обвинения не имеют под собой никаких оснований", - добавил Болтаев.