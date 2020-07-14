Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574320028.html
Дипломат оценил перспективы освобождения задержанных в Ливии россиян
Граждане РФ, которых держат в ливийской тюрьме, преступлений не совершали, обвинения им до сих пор не предъявлены, перспективы их освобождения есть, сказал в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:13
россия
халифа хафтар
евросоюз
муаммар каддафи
ливия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574328479_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f211ac7e332e58759470826a1640488b.jpg
https://ria.ru/20200603/1572419201.html
https://ria.ru/20200714/1574319828.html
россия
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Сложная тема" – российский временный поверенный в Ливии о сроках освобождения задержанных россиян
Граждане РФ, которых держат в ливийской тюрьме, преступлений не совершали, обвинения им до сих пор не предъявлены, перспективы их освобождения есть, сказал в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев.
2020-07-14T11:33
true
PT0M35S
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574328479_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f211ac7e332e58759470826a1640488b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574328479_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_a0a8405dc4c48701929594cfdc2499c7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574328479_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_1f6f2474735006c4796134eae5703839.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, халифа хафтар, евросоюз, муаммар каддафи, ливия, оон, в мире

Дипломат оценил перспективы освобождения задержанных в Ливии россиян

11:33 14.07.2020 (обновлено: 15:13 14.07.2020)
362
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Граждане РФ, которых держат в ливийской тюрьме, преступлений не совершали, обвинения им до сих пор не предъявлены, перспективы их освобождения есть, сказал в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев.
Он подчеркнул, что намерен посетить россиян в тюрьме, когда сможет совершить поездку в Триполи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
3 июня, 17:32
Лавров призвал к скорейшему освобождению удерживаемых в Ливии россиян
В мае минувшего года в Ливии были задержаны два гражданина России, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.
"Перспективы есть. Но не могу сказать когда, не могу давать никаких гарантий, ведь это иностранное государство, в стране идет война", - сказал Болтаев.
"Вы знаете, что на всех встречах с ливийцами и министр (иностранных дел РФ Сергей - ред.) Лавров, и заместитель министра (Михаил - ред.) Богданов всегда поднимают эту тему и говорят о том, что их нужно освободить, потому что они содержатся без обвинения, никаких преступлений они не совершали", - сказал российский дипломат.
Он подчеркнул, что пока сложно сказать что-то конкретное, "во-первых, потому что я еще фактически не начал свою работу". "Во-вторых, вопросы освобождения наших сограждан, содержащихся в тюрьмах в других странах, - это очень сложная и щекотливая тема, связанная с вопросами конфиденциальности", - добавил Болтаев.
"Не хочется бежать впереди паровоза. В этом отношении у меня есть некоторый опыт, я работал в Ираке, и по консульской линии было довольно много случаев, когда люди по разным причинам попадали в тюрьмы. Единственное, что могу сказать по поводу наших сограждан в Ливии, - я буду заниматься этим вопросом очень плотно", - сказал он.
По его словам, сейчас россияне находятся в тюрьме в пригороде Триполи, информации о том, что их отвозили на виллу и в Стамбул, как писали некоторые СМИ, у него нет.
"Когда эти вопросы я задавал временному поверенному Ливии в Москве, он сказал, что они находятся в тюрьме, где содержатся все это время, в пригороде Ливии, и что когда я приеду, смогу посетить их. По крайней мере, есть такая договоренность с временным поверенным. Конечно, защита наших граждан, находящихся в тюрьме без понятных обвинений, - одна из главных задач любого посольства. Я буду плотно заниматься этим вопросом. Их голословно обвинили в шпионаже, хотя исследования общественного мнения не являются никакой шпионской деятельностью - они уехали туда официально, получили все разрешения, открыто занимались своей работой, ни от кого не скрывались, поэтому обвинения не имеют под собой никаких оснований", - добавил Болтаев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Читайте полный текст интервью >>
Российский временный поверенный в Ливии опроверг сообщения о поставках оружия из РФ
Вчера, 11:30
Россия не поставляет оружие в Ливию, заявил временный поверенный
100010
Обсудить 0
РоссияХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиЛивияООНВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии
В Сирии устанавливают причастных к подрыву патруля
Российский временный поверенный в Ливии опроверг сообщения о поставках оружия из РФ
Россия не поставляет оружие в Ливию, заявил временный поверенный
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Дипломат ответил на сообщения о российских наемниках в Ливии
Полицейские на улице Лондона
В Лондоне после экстренной посадки самолета арестованы два человека
Флаг Ирана. Архивное фото
В Иране казнили одного из обвиняемых в шпионаже в пользу ЦРУ
Армянский военнослужащий
Ереван заявил об ударе по селу Берд азербайджанскими беспилотниками
Драка с участием сына Бари Алибасова
Сын Бари Алибасова устроил драку на съемках телешоу
Дождь в Москве
Японский ученый предсказал России ливни из-за глобального потепления
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Машина скорой помощи
В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 172
Волонтер доставляет товары первой необходимости пожилой женщине в Ростове-на-Дону
В РПЦ стали чаще обращаться за продуктовой помощью
Михаил Мишустин проводит встречу с генеральным директором ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталием Савельевым
Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма
Отдыхающие в кафе отеля Релакс Центр Ирей в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
Власти Крыма рассказали об уровне загрузки отелей в регионе
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Аэрофлот" планирует нарастить перевозки "Победы"
Санаторий Пятигорский Нарзан
В России еще в 13 регионах откроются оздоровительные организации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния