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Россия не поставляет оружие в Ливию, заявил временный поверенный
Россия не поставляет оружие в Ливию, не нарушает эмбарго СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:12
халифа хафтар
совет безопасности оон
евросоюз
муаммар каддафи
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ливия
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Российский временный поверенный в Ливии опроверг сообщения о поставках оружия из РФ
Россия не поставляет оружие в Ливию, не нарушает эмбарго СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев.
2020-07-14T11:30
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халифа хафтар, совет безопасности оон, евросоюз, муаммар каддафи, триполи, ливия, оон, сша, в мире

Россия не поставляет оружие в Ливию, заявил временный поверенный

11:30 14.07.2020 (обновлено: 15:12 14.07.2020)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия не поставляет оружие в Ливию, не нарушает эмбарго СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев.
"По поводу оружия в Ливии - до введения санкций мы поставляли вооружения, но, конечно, не сейчас, и эмбарго мы не нарушаем", - сказал Болтаев.
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Он пояснил, что России было бы совершенно нецелесообразно нарушать эмбарго поставками вооружений.
Россия опровергает обвинения США во вмешательстве в дела Ливии и заявляет о своей заинтересованности в урегулировании конфликта.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Читайте полный текст интервью >>
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Халифа ХафтарСовет Безопасности ООНЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияООНСШАВ мире
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