https://ria.ru/20200714/1574319828.html
Россия не поставляет оружие в Ливию, заявил временный поверенный
Россия не поставляет оружие в Ливию, не нарушает эмбарго СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:30
2020-07-14T15:12
халифа хафтар
совет безопасности оон
евросоюз
муаммар каддафи
триполи
ливия
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сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Российский временный поверенный в Ливии опроверг сообщения о поставках оружия из РФ
Россия не поставляет оружие в Ливию, не нарушает эмбарго СБ ООН, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев.
2020-07-14T11:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
халифа хафтар, совет безопасности оон, евросоюз, муаммар каддафи, триполи, ливия, оон, сша, в мире