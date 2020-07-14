https://ria.ru/20200714/1574319722.html
Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма
Глава правительства Михаил Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма и перевозить россиян внутри страны по "разумным тарифам". РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:28
2020-07-14T11:28
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
аэрофлот
виталий савельев
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, михаил мишустин, аэрофлот, виталий савельев, экономика