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Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма
Глава правительства Михаил Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма и перевозить россиян внутри страны по "разумным тарифам". РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости - туризм, михаил мишустин, аэрофлот, виталий савельев, экономика

Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма

11:28 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит встречу с генеральным директором ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталием Савельевым
Михаил Мишустин проводит встречу с генеральным директором ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталием Савельевым
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин проводит встречу с генеральным директором ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталием Савельевым
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма и перевозить россиян внутри страны по "разумным тарифам".
"Обратите особое внимание на развитие туризма этим летом. Мы на сегодняшний день очень много принимаем мер по поддержке специальных мест, открываем туристический сезон в России, и "Аэрофлот" мог бы быть хорошим помощником - конечно, по разумным тарифам - в плане перевозок наших граждан внутри России", - сказал Мишустин на встрече с гендиректором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
"И потом, когда вы будете выходить на международный рынок, надеюсь, что многие из таких маршрутов могут сохраниться", - добавил глава правительства.
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ТуризмНовости - ТуризмМихаил МишустинАэрофлотВиталий СавельевЭкономика
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