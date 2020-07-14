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Сын Бари Алибасова устроил драку на съемках телешоу
Сын продюсера Бари Алибасова устроил драку во время съемок одного из шоу, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T14:48
бари алибасов
шоу-бизнес
андрей назаров
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
бари алибасов, шоу-бизнес, андрей назаров

Сын Бари Алибасова устроил драку на съемках телешоу

11:27 14.07.2020 (обновлено: 14:48 14.07.2020)
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сын продюсера Бари Алибасова устроил драку во время съемок одного из шоу, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Алибасова-младшего возмутили критические заявления семейного стоматолога Артура Пинхасова.

"Все началось с замечаний Пинхасова по поводу поведения Бари. Затем словесная перепалка переросла в драку, которую мне удалось снять на телефон", — рассказал PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Ранее сына Алибасова обвинил в избиении бывший помощник продюсера Андрей Назаров. Инцидент также произошел на съемках телевизионного шоу. По сообщениям СМИ, в результате драки Назаров получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
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Бари АлибасовШоу-бизнесАндрей Назаров
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14 июля, 11:33
Егор Панкратов
2900100
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