https://ria.ru/20200714/1574319639.html
Сын Бари Алибасова устроил драку на съемках телешоу
Сын продюсера Бари Алибасова устроил драку во время съемок одного из шоу, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:27
2020-07-14T14:48
бари алибасов
шоу-бизнес
андрей назаров
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https://ria.ru/20200707/1574031192.html
Егор Панкратов
Абсолютно отмороженные сынок и его папа.
30
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574319467_0:38:422:275_1400x0_80_0_0_f9d47a692dfc33fbfb7def5aef67c004.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бари алибасов, шоу-бизнес, андрей назаров