В РПЦ стали чаще обращаться за продуктовой помощью

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Русскую православную церковь в период с 4 по 13 июля стали чаще обращаться малоимущие люди с просьбой обеспечить их продуктами, 23 епархии уже получили более 5,5 миллионов рублей помощи, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.

"В епархиях Русской православной церкви в России и за границей растет число обращений за продуктовой помощью. Благодаря сбору, который Синодальный отдел по благотворительности проводит на сайте Милосердие.ru, 23 епархии уже получили более 5,5 миллионов рублей. Еще четыре епархии в ближайшее время получат в общей сложности более 1,2 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

Средства идут на покупку продуктов для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды, отмечают авторы публикации. Так, например, в Тверской митрополии с 4 по 13 июля малоимущим передали 482 продуктовых набора. В Томской епархии собрали 400 наборов, а в Бийской и Горно-Алтайской епархиях нуждающимся раздали 510 наборов.

Помощь от Русской православной церкви получают и за границей. Так, 400 тысяч рублей будет передано в Бишкекскую епархию РПЦ (Киргизия), отмечают в сообщении.

"Около 570 тысяч рублей были переданы Синодальным отделом по благотворительности из средств, собранных на сайте Милосердие.ru, на Филиппины и в Восточный Тимор. На сумму около 3 тысяч долларов закуплено 225 мешков риса для нуждающихся семей в Восточном Тиморе", - говорится на сайте Русской православной церкви.