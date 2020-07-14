https://ria.ru/20200714/1574319564.html
В РПЦ стали чаще обращаться за продуктовой помощью
В Русскую православную церковь в период с 4 по 13 июля стали чаще обращаться малоимущие люди с просьбой обеспечить их продуктами, 23 епархии уже получили более... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:26
2020-07-14T11:26
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
восточный тимор
киргизия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, восточный тимор, киргизия, филиппины, общество
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Русскую православную церковь в период с 4 по 13 июля стали чаще обращаться малоимущие люди с просьбой обеспечить их продуктами, 23 епархии уже получили более 5,5 миллионов рублей помощи, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.
"В епархиях Русской православной церкви в России и за границей растет число обращений за продуктовой помощью. Благодаря сбору, который Синодальный отдел по благотворительности проводит на сайте Милосердие.ru, 23 епархии уже получили более 5,5 миллионов рублей. Еще четыре епархии в ближайшее время получат в общей сложности более 1,2 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Средства идут на покупку продуктов для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды, отмечают авторы публикации. Так, например, в Тверской митрополии с 4 по 13 июля малоимущим передали 482 продуктовых набора. В Томской епархии собрали 400 наборов, а в Бийской и Горно-Алтайской епархиях нуждающимся раздали 510 наборов.
Помощь от Русской православной церкви получают и за границей. Так, 400 тысяч рублей будет передано в Бишкекскую епархию РПЦ (Киргизия), отмечают в сообщении.
"Около 570 тысяч рублей были переданы Синодальным отделом по благотворительности из средств, собранных на сайте Милосердие.ru, на Филиппины и в Восточный Тимор. На сумму около 3 тысяч долларов закуплено 225 мешков риса для нуждающихся семей в Восточном Тиморе", - говорится на сайте Русской православной церкви.
Авторы сообщения напоминают, что сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей, которые оказались в состоянии крайней нужды, проводится на сайте Милосердие.ru. Также поддержать нуждающихся можно отправив sms на номер 3443 со словом "еда" и суммой пожертвования.