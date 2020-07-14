Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574319505.html
В ОП появится группа, которая будет следить за ликвидацией ЧП в Норильске
В Общественной палате РФ появится специальная группа, которая будет следить за ликвидацией ущерба после разлива топлива в Норильске, создать ее предложила... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:26
разлив дизельного топлива в норильске
россия
норильск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997349_0:0:1881:1058_1400x0_80_0_0_c73495453253029da1705d7ae5305b7a.jpg
https://ria.ru/20200708/1574051942.html
россия
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997349_0:0:1881:1058_1400x0_80_0_0_c73495453253029da1705d7ae5305b7a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997349_235:0:1646:1058_1400x0_80_0_0_c3660153938d854b7b5b5a5a74085332.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997349_530:0:1588:1058_1400x0_80_0_0_7826636fce0c5d04973194afbd1c1031.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, россия, норильск, общество

В ОП появится группа, которая будет следить за ликвидацией ЧП в Норильске

11:26 14.07.2020
102
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Общественной палате РФ появится специальная группа, которая будет следить за ликвидацией ущерба после разлива топлива в Норильске, создать ее предложила председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.
"Профильная комиссия Общественной палаты должна использовать все возможности, которые существуют по законодательству Российской Федерации, которые есть у Общественной палаты и у общественных советов профильных ведомств. Это и общественный мониторинг, и общественная экспертиза. Я считаю, что мы должны создать специальную группу, постоянно работающую группу, которая будет следить внимательно за ликвидацией ущерба", - рассказала Шаройкина на круглом столе "Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. ГМК считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.
Губернатор Красноярского края Александр Усс
8 июля, 12:45
Красноярский губернатор оценил объективность оценки ущерба ЧП в Норильске
101002
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеРоссияНорильскОбщество
Рекомендуем
Волонтер доставляет товары первой необходимости пожилой женщине в Ростове-на-Дону
В РПЦ стали чаще обращаться за продуктовой помощью
Дождь в Москве
Японский ученый предсказал России ливни из-за глобального потепления
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Аэрофлот" планирует нарастить перевозки "Победы"
Михаил Мишустин проводит встречу с генеральным директором ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталием Савельевым
Мишустин призвал "Аэрофлот" помочь развитию внутреннего туризма
Драка с участием сына Бари Алибасова
Сын Бари Алибасова устроил драку на съемках телешоу
Заседание Верховной рады Украины
Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
Сложная тема – российский временный поверенный в Ливии о сроках освобождения задержанных россиян
Дипломат оценил перспективы освобождения задержанных в Ливии россиян
Российский временный поверенный в Ливии опроверг сообщения о поставках оружия из РФ
Россия не поставляет оружие в Ливию, заявил временный поверенный
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 66
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал ситуацию на рынке авиаперевозок непростой
Санаторий Пятигорский Нарзан
В России еще в 13 регионах откроются оздоровительные организации
Шасси пассажирского самолета Airbus A330-343X авиакомпании Аэрофлот
Глава "Аэрофлота" рассказал о восстановлении российской авиаотрасли
Машина скорой помощи
В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 172
Военнослужащие РФ на базе Хмеймим в Сирии
В Сирии устанавливают причастных к подрыву патруля
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 167
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния