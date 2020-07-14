В ОП появится группа, которая будет следить за ликвидацией ЧП в Норильске

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Общественной палате РФ появится специальная группа, которая будет следить за ликвидацией ущерба после разлива топлива в Норильске, создать ее предложила председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.
"Профильная комиссия Общественной палаты должна использовать все возможности, которые существуют по законодательству Российской Федерации, которые есть у Общественной палаты и у общественных советов профильных ведомств. Это и общественный мониторинг, и общественная экспертиза. Я считаю, что мы должны создать специальную группу, постоянно работающую группу, которая будет следить внимательно за ликвидацией ущерба", - рассказала Шаройкина на круглом столе "Авария в Норильске: экологический ущерб и программы по восстановлению".
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. ГМК считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.