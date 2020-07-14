Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574319390.html
Японский ученый предсказал России ливни из-за глобального потепления
России, как и Японии, следует готовиться к тому, что из-за продолжения глобального потепления ливневых дождей будет становиться больше, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:25
россия
япония
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256301_0:134:3072:1862_1400x0_80_0_0_ed19860e6de164a95d38e9cbd00daddb.jpg
https://ria.ru/20200714/1574287671.html
россия
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256301_0:134:3072:1862_1400x0_80_0_0_ed19860e6de164a95d38e9cbd00daddb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256301_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_14d94bc45ec4b471e58fcf3c3cbdee49.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256301_233:0:2281:2048_1400x0_80_0_0_dc0ac7f73b57b9abb14c7f284b92feda.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, япония, общество

Японский ученый предсказал России ливни из-за глобального потепления

11:25 14.07.2020
2944
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
ТОКИО, 14 июл - РИА Новости. России, как и Японии, следует готовиться к тому, что из-за продолжения глобального потепления ливневых дождей будет становиться больше, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник японского Института метеорологических исследований Масаёси Исии.
"Россия находится в высоких широтах и представляет собой регион, который очевидно оказывает большое влияние на потепление, поэтому, как и в Японии, там нужно готовиться к усилению ливневых дождей", - отметил он.
По словам эксперта, нельзя ожидать, что потепление климата закончится в ближайшие пять лет. "Путем электронного моделирования климатических изменений в Японии мы вычислили, что если потепление продолжится, то дождей будет больше", - отметил Исии.
Он считает, что принимая во внимание глобальное потепление нужно готовиться к медленным флуктуациям морских экосистем.
Глава Росгидромета Игорь Шумаков
Вчера, 10:00
Игорь Шумаков: новые острова в Арктике возникают из-за таяния ледников
"В Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, обращает на себя внимание преобладающие в Тихом океане температурные изменения, которые называются Тихоокеанскими декадными колебаниями. Хотя на Японию явного влияния их не просматривается, в Северной Америке и Китае влияние таких колебаний в прошлом было значительным", - сообщил Исии.
Вместе с тем, отметил он, в настоящее время нельзя судить о будущих тенденциях Тихоокеанских декадных колебаний.
В Атлантике есть так называемое Атлантическое мультидекадное колебание, влияющее на климат в Северной Америке и Европе.
"С 1990-х годов ощущается повышение температуры воздуха. Судя по прошлому, циклы изменений составляли 20-40 лет, но мы не имеем оснований, как и в случае с колебаниями в Тихом океане, чтобы судить о будущих тенденциях", - констатировал японский ученый.
"В настоящее время ведутся исследования, направленные на то, чтобы предсказывать (морские) колебания как обычную погоду", - подчеркнул он.
045313
Обсудить 0
РоссияЯпонияОбщество
Рекомендуем
Выхлопная труба
Человечество откинет Землю на три миллиона лет в прошлое, заявили ученые
Надеждинский металлургический завод
"Норникель" объяснил окрашивание воды, разлившейся на Надеждинском заводе
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Волонтер доставляет товары первой необходимости пожилой женщине в Ростове-на-Дону
В РПЦ стали чаще обращаться за продуктовой помощью
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Эксперты рассказали, почему Китай наращивает поставки продукции из России
Золотые слитки
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Драка с участием сына Бари Алибасова
Сын Бари Алибасова устроил драку на съемках телешоу
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
В Германии ответили США на угрозу санкций против "Северного потока — 2"
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
В ОП появится группа, которая будет следить за ликвидацией ЧП в Норильске
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусом
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Мужчина в жаркий день в парке
Ученый рассказал, как "волны жары" влияют на показатели смертности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния