Японский ученый предсказал России ливни из-за глобального потепления

ТОКИО, 14 июл - РИА Новости. России, как и России, как и Японии , следует готовиться к тому, что из-за продолжения глобального потепления ливневых дождей будет становиться больше, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник японского Института метеорологических исследований Масаёси Исии.

"Россия находится в высоких широтах и представляет собой регион, который очевидно оказывает большое влияние на потепление, поэтому, как и в Японии, там нужно готовиться к усилению ливневых дождей", - отметил он.

По словам эксперта, нельзя ожидать, что потепление климата закончится в ближайшие пять лет. "Путем электронного моделирования климатических изменений в Японии мы вычислили, что если потепление продолжится, то дождей будет больше", - отметил Исии.

Он считает, что принимая во внимание глобальное потепление нужно готовиться к медленным флуктуациям морских экосистем.

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, обращает на себя внимание преобладающие в Тихом океане температурные изменения, которые называются Тихоокеанскими декадными колебаниями. Хотя на Японию явного влияния их не просматривается, в Северной Америке и Китае влияние таких колебаний в прошлом было значительным", - сообщил Исии.

Вместе с тем, отметил он, в настоящее время нельзя судить о будущих тенденциях Тихоокеанских декадных колебаний.

В Атлантике есть так называемое Атлантическое мультидекадное колебание, влияющее на климат в Северной Америке и Европе

"С 1990-х годов ощущается повышение температуры воздуха. Судя по прошлому, циклы изменений составляли 20-40 лет, но мы не имеем оснований, как и в случае с колебаниями в Тихом океане, чтобы судить о будущих тенденциях", - констатировал японский ученый.