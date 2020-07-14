https://ria.ru/20200714/1574319303.html
"Аэрофлот" планирует нарастить перевозки "Победы"
"Аэрофлот" рассчитывает нарастить перевозки дочерней "Победы" к 2027-2028 годам до 55-65 миллионов пассажиров ежегодно, а ее флот - до 170 самолетов, сообщил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:24
2020-07-14T11:24
победа (авиакомпания)
михаил мишустин
аэрофлот
виталий савельев
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573446151.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156271/23/1562712347_0:214:3072:1942_1400x0_80_0_0_8d94841d44d941f887c8b5f183af0ef0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
победа (авиакомпания), михаил мишустин, аэрофлот, виталий савельев, экономика