"Аэрофлот" планирует нарастить перевозки "Победы"

"Как будет выглядеть эта картинка к 2027-2028 году... "Победа" же будет перевозить 55-65 миллионов пассажиров, и это очень существенно, если говорить о цене. Она также будет оперировать среднемагистральным флотом примерно 170 машин", - сказал Савельев.