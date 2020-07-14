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"Аэрофлот" планирует нарастить перевозки "Победы"
"Аэрофлот" рассчитывает нарастить перевозки дочерней "Победы" к 2027-2028 годам до 55-65 миллионов пассажиров ежегодно, а ее флот - до 170 самолетов, сообщил... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:24
победа (авиакомпания)
михаил мишустин
аэрофлот
виталий савельев
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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победа (авиакомпания), михаил мишустин, аэрофлот, виталий савельев, экономика

"Аэрофлот" планирует нарастить перевозки "Победы"

11:24 14.07.2020
255
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" рассчитывает нарастить перевозки дочерней "Победы" к 2027-2028 годам до 55-65 миллионов пассажиров ежегодно, а ее флот - до 170 самолетов, сообщил глава авиакомпании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Как будет выглядеть эта картинка к 2027-2028 году... "Победа" же будет перевозить 55-65 миллионов пассажиров, и это очень существенно, если говорить о цене. Она также будет оперировать среднемагистральным флотом примерно 170 машин", - сказал Савельев.
Самолет авиакомпании Победа
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Победа (авиакомпания)Михаил МишустинАэрофлотВиталий СавельевЭкономика
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