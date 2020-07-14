Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574319251.html
Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране
Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:24
верховная рада украины
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_0:0:2666:1501_1400x0_80_0_0_bb8c8f4bff920aee5c70d5768b175275.jpg
https://ria.ru/20200704/1573891374.html
https://ria.ru/20200703/1573834860.html
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_0:0:2666:1501_1400x0_80_0_0_bb8c8f4bff920aee5c70d5768b175275.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_354:0:2666:1734_1400x0_80_0_0_240cbf01263c41ab311b459ed5a47d14.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_932:0:2666:1734_1400x0_80_0_0_01fa6d0195f971b01dc070446878606f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, киев, украина, в мире

Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране

11:24 14.07.2020
4598
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня следующего днем его опубликования в официальной прессе. Ранее власти Украины заявляли, что легализация игорного бизнеса на Украине даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год, а вывод из тени игорного бизнеса позволит ускорить рост ВВП страны до 1%.
Закон предусматривает, что игровые учреждения будут размещаться исключительно в отелях, в частности, залы игровых автоматов будут разрешены в трех-пятизвездочных отелях, а казино - только в пятизвездочных с номерным фондом не менее 150 номеров для города Киева и с номерным фондом не менее 100 номеров для других населенных пунктов. Игровое оборудование должно будет иметь обязательную сертификацию по международным стандартам. Организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо - резидент Украины.
Также предлагается ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок и выплате выигрышей, регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которая администрируется налоговой службой. Кроме того, закон усиливает уголовную и финансовую ответственность в сфере азартных игр для лиц без лицензии.
Автомобиль Следственного комитета РФ
4 июля, 15:18
В Волгограде выявили сеть подпольных казино
Закон предусматривает, что игроком может быть исключительно физическое лицо, которому на дату участия в игре исполнился 21 год. Организаторам азартных игр запрещено принимать ставки и выплачивать выигрыши лицам моложе 21 года. Документом предлагается также создать реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям или участие в азартных играх.
Согласно документу, за ведение игорного бизнеса без лицензии предусмотрена уголовная ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией игорного оборудования и помещений, где проводятся азартные игры. Также предлагается запретить принятие ставок от лиц, которые не достигли 18 лет, и ввести за это штрафы.
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве
3 июля, 11:10
В Москве с начала лета закрыли пять нелегальных игорных заведений
Органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр будет специальная комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Предполагается, что средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.
Азартные игры на Украине запрещены законом с 2009 года. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разрешить работу в казино в пятизвездочных отелях. По его словам, легализация игорного бизнеса в стране будет стимулировать развитие туристического кластера.
5320107
Обсудить 0
Верховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Аэрофлот" планирует нарастить перевозки "Победы"
Авианосец HMS Queen Elizabeth
СМИ: Британия планирует отправить авианосец для противостояния Китаю
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 66
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Ракова рассказала о бессимптомных пациентах с коронавирусом
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова назвал видеозапись разговора актера с полицейским фейком
Дождь в Москве
Японский ученый предсказал России ливни из-за глобального потепления
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
Мишустин рассказал, как будут принимать решения по международным рейсам
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Армянский военнослужащий
Ереван заявил об ударе по селу Берд азербайджанскими беспилотниками
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Посол Азербайджана заявил о способности России примирить Баку и Ереван
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния