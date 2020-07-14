Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране

КИЕВ, 14 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня следующего днем его опубликования в официальной прессе. Ранее власти Украины заявляли, что легализация игорного бизнеса на Украине даст дополнительно в бюджет более 400 миллионов долларов в год, а вывод из тени игорного бизнеса позволит ускорить рост ВВП страны до 1%.

Закон предусматривает, что игровые учреждения будут размещаться исключительно в отелях, в частности, залы игровых автоматов будут разрешены в трех-пятизвездочных отелях, а казино - только в пятизвездочных с номерным фондом не менее 150 номеров для города Киева и с номерным фондом не менее 100 номеров для других населенных пунктов. Игровое оборудование должно будет иметь обязательную сертификацию по международным стандартам. Организатором азартных игр может быть исключительно юридическое лицо - резидент Украины.

Также предлагается ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок и выплате выигрышей, регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которая администрируется налоговой службой. Кроме того, закон усиливает уголовную и финансовую ответственность в сфере азартных игр для лиц без лицензии.

Закон предусматривает, что игроком может быть исключительно физическое лицо, которому на дату участия в игре исполнился 21 год. Организаторам азартных игр запрещено принимать ставки и выплачивать выигрыши лицам моложе 21 года. Документом предлагается также создать реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям или участие в азартных играх.

Согласно документу, за ведение игорного бизнеса без лицензии предусмотрена уголовная ответственность от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией игорного оборудования и помещений, где проводятся азартные игры. Также предлагается запретить принятие ставок от лиц, которые не достигли 18 лет, и ввести за это штрафы.

Органом государственного регулирования в сфере организации и проведения азартных игр будет специальная комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Предполагается, что средства от игорного бизнеса через спецфонд будут направлены на поддержку спорта, медицины и образования.