В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 66

САМАРА, 14 июл - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , один из них имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 66 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 175 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе… скончались 66 человек, в том числе мужчина 65 лет и мужчина 54 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 65 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 41 человека COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 20 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, четыре человека заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6019 случаев заражения коронавирусом, 3666 человек выздоровели.