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Распространение нового коронавируса
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В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 66
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, один из них имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 66 летальных... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:23
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353
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В Самарской области число жертв коронавируса возросло до 66

11:23 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 14 июл - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, один из них имел хронические заболевания, всего в регионе зарегистрировано 66 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
Во вторник федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 175 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
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"Всего в регионе… скончались 66 человек, в том числе мужчина 65 лет и мужчина 54 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 65 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 41 человека COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, у 20 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, четыре человека заразились от ранее заболевших.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлено 6019 случаев заражения коронавирусом, 3666 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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