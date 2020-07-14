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Мишустин назвал ситуацию на рынке авиаперевозок непростой
Ситуация на рынке авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом непростая, и, в том числе крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" несет значительные... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:20
михаил мишустин
аэрофлот
экономика
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михаил мишустин, аэрофлот, экономика

Мишустин назвал ситуацию на рынке авиаперевозок непростой

11:20 14.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ситуация на рынке авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом непростая, и, в том числе крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" несет значительные издержки, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
"У нас непростая ситуация сложилась на рынке авиаперевозчиков, и, собственно говоря, "Аэрофлот", как ключевой авиаперевозчик страны, конечно, в ситуации с коронавирусом несет значительные издержки", - заявил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
13 июля, 11:05
Мишустин рассказал об общенациональном плане по восстановлению экономики
Глава правительства констатировал, что значительно сократилось количество внутренних перевозок и фактически остановились международные. Это, в том числе повлияло на доходы компании и ее работу. При этом Мишустин напомнил, что для поддержки отрасли был принят целый ряд мер господдержки.
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Михаил МишустинАэрофлотЭкономика
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