Мишустин назвал ситуацию на рынке авиаперевозок непростой

"У нас непростая ситуация сложилась на рынке авиаперевозчиков, и, собственно говоря, "Аэрофлот", как ключевой авиаперевозчик страны, конечно, в ситуации с коронавирусом несет значительные издержки", - заявил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Глава правительства констатировал, что значительно сократилось количество внутренних перевозок и фактически остановились международные. Это, в том числе повлияло на доходы компании и ее работу. При этом Мишустин напомнил, что для поддержки отрасли был принят целый ряд мер господдержки.