https://ria.ru/20200714/1574318911.html
Мишустин назвал ситуацию на рынке авиаперевозок непростой
Ситуация на рынке авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом непростая, и, в том числе крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" несет значительные... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:20
2020-07-14T11:20
михаил мишустин
аэрофлот
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил мишустин, аэрофлот, экономика
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Ситуация на рынке авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом непростая, и, в том числе крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот
" несет значительные издержки, сообщил глава правительства Михаил Мишустин
.
"У нас непростая ситуация сложилась на рынке авиаперевозчиков, и, собственно говоря, "Аэрофлот", как ключевой авиаперевозчик страны, конечно, в ситуации с коронавирусом несет значительные издержки", - заявил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Глава правительства констатировал, что значительно сократилось количество внутренних перевозок и фактически остановились международные. Это, в том числе повлияло на доходы компании и ее работу. При этом Мишустин напомнил, что для поддержки отрасли был принят целый ряд мер господдержки.