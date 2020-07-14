https://ria.ru/20200714/1574318740.html
Глава "Аэрофлота" рассказал о восстановлении российской авиаотрасли
Российская авиаотрасль восстановится быстрее мировой, сообщил глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:17
2020-07-14T11:28
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аэрофлот
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, экономика