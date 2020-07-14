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Глава "Аэрофлота" рассказал о восстановлении российской авиаотрасли
Российская авиаотрасль восстановится быстрее мировой, сообщил глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:28
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, экономика

Глава "Аэрофлота" рассказал о восстановлении российской авиаотрасли

11:17 14.07.2020 (обновлено: 11:28 14.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета Airbus A330-343X авиакомпании "Аэрофлот"
Шасси пассажирского самолета Airbus A330-343X авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Андрей Станавов
Шасси пассажирского самолета Airbus A330-343X авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская авиаотрасль восстановится быстрее мировой, сообщил глава "Аэрофлота" Виталий Савельев на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Восстановление российской авиации будет быстрее, чем мировой и европейской. У нас, во-первых, есть опыт. Я уже 12-й год в компании, и мы проходили не такие сильные кризисы, но всё равно мы их видели", - сказал Савельев.
"В целом авиационная отрасль России растёт темпами примерно 9-10%. Если взять мировую отрасль, она растёт порядка 6%, европейская - 4,5%. Поэтому мы и восстанавливаться будем быстрее", - продолжил он.
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