https://ria.ru/20200714/1574318715.html
Глава "Аэрофлота" рассказал о восстановлении компании после пандемии
Пандемия стала очень тяжелым периодом для "Аэрофлота", но ситуация восстанавливается, заявил глава авиакомпании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:17
2020-07-14T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
аэрофлот
экономика
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https://ria.ru/20200714/1574318740.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_b0d1a286599abd2b1a48763b80974ec3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, экономика