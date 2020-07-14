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Глава "Аэрофлота" рассказал о восстановлении компании после пандемии
Пандемия стала очень тяжелым периодом для "Аэрофлота", но ситуация восстанавливается, заявил глава авиакомпании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:25
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, аэрофлот, экономика

Глава "Аэрофлота" рассказал о восстановлении компании после пандемии

11:17 14.07.2020 (обновлено: 11:25 14.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пандемия стала очень тяжелым периодом для "Аэрофлота", но ситуация восстанавливается, заявил глава авиакомпании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Пандемия ударила по всем авиакомпаниям, как иностранным, так и российским. И для нас были очень тяжёлые периоды, особенно апрель-май. Падение пассажиропотока было 93-95%... Но мы уже восстанавливаемся", - сказал Савельев.
Шасси пассажирского самолета Airbus A330-343X авиакомпании Аэрофлот
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