Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб

ХМЕЙМИМ (Сирия), 14 июл — РИА Новости. В районе . В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР.

Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.

"Патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну", — уточнили в ЦПВС.

Всех раненых оперативно эвакуировали. Российских военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медпомощь.

Повреждены бронетранспортер военной полиции России и турецкий бронеавтомобиль.

Ситуация в Сирии

Документ предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Их цель — содействовать отводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.