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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:19
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война в сирии, сирия, в мире

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

11:17 14.07.2020 (обновлено: 12:19 14.07.2020)
105875
© AFP 2020 / Mohammed Al-RifaiВзрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
© AFP 2020 / Mohammed Al-Rifai
ХМЕЙМИМ (Сирия), 14 июл — РИА Новости. В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР.
Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.

"Патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну", — уточнили в ЦПВС.

Всех раненых оперативно эвакуировали. Российских военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медпомощь.
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
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Повреждены бронетранспортер военной полиции России и турецкий бронеавтомобиль.

Ситуация в Сирии

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осенью прошлого года провели шестичасовые переговоры, по итогам которых подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Их цель — содействовать отводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование. Во время патрулирования военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун".
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