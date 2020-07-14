https://ria.ru/20200714/1574318658.html
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
В районе сирийского населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:17
2020-07-14T12:19
война в сирии
война в сирии
сирия
в мире
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Арсений Новиков
Не жалеть бармалеев!
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Владимир Владимирович
Чую вечером полетят ракеты на головы джихадистов
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РИА Новости
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война в сирии, сирия, в мире
ХМЕЙМИМ (Сирия), 14 июл — РИА Новости
. В районе сирийского
населенного пункта Эриха террористы подорвали самодельную бомбу на пути следования автоколонны российско-турецкого патруля, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР.
Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
"Патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники. Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну", — уточнили в ЦПВС.
Всех раненых оперативно эвакуировали. Российских военных доставили на авиабазу Хмеймим, где им оказали необходимую медпомощь.
Повреждены бронетранспортер военной полиции России и турецкий бронеавтомобиль.
Ситуация в Сирии
Владимир Путин
и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
осенью прошлого года провели шестичасовые переговоры, по итогам которых подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривал ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Их цель — содействовать отводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование. Во время патрулирования военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун".