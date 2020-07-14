В Нижегородской области за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом

"В Нижегородской области 14 668 жителей, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние сутки выписаны еще 378 человек. По числу выписанных за минувшие сутки пациентов Нижегородская область, на 14 июля, входит в первую тройку российских регионов. По данным на 14 июля 2020 года, в регионе подтверждено еще 193 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 20 534 человека",- говорится в релизе пресс-службы губернатора Нижегородской области.