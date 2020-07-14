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В Нижегородской области за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом
Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Нижегородской области, число жертв инфекции увеличилось до 305 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:15
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нижегородская область, общество

В Нижегородской области за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом

11:15 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского . Архивное фото
УФА, 14 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Нижегородской области, число жертв инфекции увеличилось до 305 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
"В Нижегородской области 14 668 жителей, у которых был подтвержден диагноз "COVID-19", уже здоровы. За последние сутки выписаны еще 378 человек. По числу выписанных за минувшие сутки пациентов Нижегородская область, на 14 июля, входит в первую тройку российских регионов. По данным на 14 июля 2020 года, в регионе подтверждено еще 193 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 20 534 человека",- говорится в релизе пресс-службы губернатора Нижегородской области.
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9 июля, 12:33Распространение нового коронавируса
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В ведомстве РИА Новости сообщили об увеличении числа умерших пациентов с коронавирусом.
"За последние сутки скончались шесть пациентов, всего жертв инфекции 305 человек", - пояснили агентству в пресс-службе руководства области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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