В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1398

Ранее в ведомстве сообщали о 1362 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 13 июля, выявлено 36 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 14 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1398, на лечении 695 человек, выписаны 621 человек, летальных случаев 82 ", - говорится в сообщении ведомства.