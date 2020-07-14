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Иран приговорил трех человек к смертной казни из-за беспорядков 2019 года
Три человека приговорены в Иране к смертной казни в связи с беспорядками в ноябре 2019 года, сообщил официальный представитель судебной власти страны... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:15
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иран, сша, израиль, в мире

Иран приговорил трех человек к смертной казни из-за беспорядков 2019 года

11:15 14.07.2020
220
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Три человека приговорены в Иране к смертной казни в связи с беспорядками в ноябре 2019 года, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
По данным агентства Mizan Online, занимающегося юридической тематикой, Эсмаили заверил информацию о том, что верховный суд подтвердил приговор для трех человек после того, как они ее обжаловали.
"Информация о том, что приговор подтвержден, верна", - сообщил Эсмаили, комментируя смертный приговор.
По его словам, после задержания на телефонах у этих лиц были обнаружены видео поджогов автобусов, банка и общественных мест, которые они отправляли в "новостные агентства за рубежом".
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По данным агентства IRNA, они были задержаны не во время беспорядков, двоих из них задержали во время вооруженного ограбления.
В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Госдепартамент США утверждал, что в беспорядках от рук властей погибло более тысячи человек, однако Тегеран отверг эти предположения, спустя полгода сообщив, что в ходе беспорядков скончались более 220 человек.
Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.
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ИранСШАИзраильВ мире
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