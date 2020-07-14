https://ria.ru/20200714/1574318500.html
Иран приговорил трех человек к смертной казни из-за беспорядков 2019 года
Три человека приговорены в Иране к смертной казни в связи с беспорядками в ноябре 2019 года, сообщил официальный представитель судебной власти страны... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:15
2020-07-14T11:15
иран
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1400x0_80_0_0_4bf74cfcbe6c5ae8796bc63489e9c621.jpg
https://ria.ru/20200630/1573692091.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1400x0_80_0_0_4bf74cfcbe6c5ae8796bc63489e9c621.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_265:0:2140:1406_1400x0_80_0_0_4fec394e8fefde29d466d06a0064b587.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_500:0:1906:1406_1400x0_80_0_0_07bb23ca10e5ba7e9310f65e02786f94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, израиль, в мире
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости.
Три человека приговорены в Иране
к смертной казни в связи с беспорядками в ноябре 2019 года, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
По данным агентства Mizan Online
, занимающегося юридической тематикой, Эсмаили заверил информацию о том, что верховный суд подтвердил приговор для трех человек после того, как они ее обжаловали.
"Информация о том, что приговор подтвержден, верна", - сообщил Эсмаили, комментируя смертный приговор.
По его словам, после задержания на телефонах у этих лиц были обнаружены видео поджогов автобусов, банка и общественных мест, которые они отправляли в "новостные агентства за рубежом".
По данным агентства IRNA
, они были задержаны не во время беспорядков, двоих из них задержали во время вооруженного ограбления.
В Иране в середине ноября прошли протесты из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. Некоторые были мирными, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки с порчей имущества, поджогами банков, а также жертвами и пострадавшими как среди их участников, так и правоохранительных органов. Госдепартамент США
утверждал, что в беспорядках от рук властей погибло более тысячи человек, однако Тегеран отверг эти предположения, спустя полгода сообщив, что в ходе беспорядков скончались более 220 человек.
Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были организованы США и Израилем, а их целью был подрыв безопасности Ирана.