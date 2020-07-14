Временный поверенный в делах России в Ливии рассказал о своей работе

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев будет поддерживать контакты со всеми сторонами ливийского конфликта.

"Конечно, нужно, и я готов ездить и общаться и с властями Правительства национального согласия, и с властями на востоке страны", - сказал Болтаев РИА Новости.

"Я планирую контактировать со всеми сторонами в Ливии и поддержать связи со всеми, в том числе с теми, от кого зависит судьба наших сограждан, которые находятся в заключении в Ливии", - подчеркнул он.

Но пока, по его словам, нет даты его отъезда в Тунис , где будет базироваться дипмиссия РФ. "Я готов лететь хоть завтра, но по понятным причинам не могу сказать, когда там окажусь из-за сохраняющихся в мире ограничений на авиасообщение", - пояснил дипломат.

Болтаев сообщил, что будет находиться в Тунисе по соображениям безопасности, поскольку обстановка в Триполи не позволяет туда переехать и работать непосредственно на месте.

"Что касается поездок, я уверен, что буду ездить по стране, но это зависит не только от моего желания, но и от соотношения рисков и вопросов обеспечения безопасности", - добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия возобновляет работу посольства в Ливии, оно будет представлять интересы РФ на всей территории страны, пока оно будет базироваться в Тунисе.

Дипломатическое представительство РФ было эвакуировано из ливийской столицы в августе 2014 года в связи с обострением обстановки в стране. В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливии Ивана Молоткова, новый глава дипмиссии до сих не был назначен.