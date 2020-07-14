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Временный поверенный в делах России в Ливии рассказал о своей работе
Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев будет поддерживать контакты со всеми сторонами ливийского конфликта. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T15:14
халифа хафтар
сергей лавров
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353
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халифа хафтар, сергей лавров, евросоюз, владимир путин, тунис (страна), триполи, ливия, оон, в мире

Временный поверенный в делах России в Ливии рассказал о своей работе

11:13 14.07.2020 (обновлено: 15:14 14.07.2020)
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© REUTERS / Mohamed AzakirВид на Триполи, Ливия
Вид на Триполи, Ливия
© REUTERS / Mohamed Azakir
Вид на Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев будет поддерживать контакты со всеми сторонами ливийского конфликта.
"Конечно, нужно, и я готов ездить и общаться и с властями Правительства национального согласия, и с властями на востоке страны", - сказал Болтаев РИА Новости.
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"Я планирую контактировать со всеми сторонами в Ливии и поддержать связи со всеми, в том числе с теми, от кого зависит судьба наших сограждан, которые находятся в заключении в Ливии", - подчеркнул он.
Но пока, по его словам, нет даты его отъезда в Тунис, где будет базироваться дипмиссия РФ. "Я готов лететь хоть завтра, но по понятным причинам не могу сказать, когда там окажусь из-за сохраняющихся в мире ограничений на авиасообщение", - пояснил дипломат.
Болтаев сообщил, что будет находиться в Тунисе по соображениям безопасности, поскольку обстановка в Триполи не позволяет туда переехать и работать непосредственно на месте.
"Что касается поездок, я уверен, что буду ездить по стране, но это зависит не только от моего желания, но и от соотношения рисков и вопросов обеспечения безопасности", - добавил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия возобновляет работу посольства в Ливии, оно будет представлять интересы РФ на всей территории страны, пока оно будет базироваться в Тунисе.
Дипломатическое представительство РФ было эвакуировано из ливийской столицы в августе 2014 года в связи с обострением обстановки в стране. В ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливии Ивана Молоткова, новый глава дипмиссии до сих не был назначен.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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