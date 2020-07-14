Китай доставил на стартовую площадку первый зонд для исследования Марса

ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Китай доставил на стартовую площадку свой первый зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1", идет подготовка к его запуску, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Зонд для исследования марса "Тяньвэнь-1" уже доставлен на стартовую площадку космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань , в настоящее время идет соответствующая подготовительная работа…" - говорится в сообщении телеканала.

По данным китайских СМИ, запуск запланирован на 23 июля.

В апреля этого года Китай обнародовал, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу).

Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на Марсе измениться в будущем так, что планета станет пригодна для жизни людей.