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Китай доставил на стартовую площадку первый зонд для исследования Марса
Китай доставил на стартовую площадку свой первый зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1", идет подготовка к его запуску, сообщает Центральное телевидение... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:12
марс
космос - риа наука
китай
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РИА Новости
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марс, космос - риа наука, китай, в мире

Китай доставил на стартовую площадку первый зонд для исследования Марса

11:12 14.07.2020
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© NASAМарс
Марс
© NASA
ПЕКИН, 14 июл - РИА Новости. Китай доставил на стартовую площадку свой первый зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1", идет подготовка к его запуску, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Зонд для исследования марса "Тяньвэнь-1" уже доставлен на стартовую площадку космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань, в настоящее время идет соответствующая подготовительная работа…" - говорится в сообщении телеканала.
По данным китайских СМИ, запуск запланирован на 23 июля.
В апреля этого года Китай обнародовал, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу).
Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
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При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на Марсе измениться в будущем так, что планета станет пригодна для жизни людей.
Ранее сообщалось, что Китай планирует запустить свой первый зонд на Марс в июле или августе 2020 года. Миссию планируется осуществить с космодрома "Вэньчан" в провинции Хайнань при помощи ракеты-носитель "Чанчжэн-5", которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса зонд для исследования Марса. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты, в случае успеха миссии, зонд направит полученные данные на Землю в 2021 году.
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МарсКосмос - РИА НаукаКитайВ мире
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