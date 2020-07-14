В Тверской области число жертв коронавируса достигло 103

ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тверской области за сутки выросло до 103, количество выздоровевших превысило 3,4 тысячи, сообщает областное правительство.

В понедельник, 13 июля, сообщалось о 101 погибшем.

"Сто три человека с подтвержденным коронавирусом умерли. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информирует облправительство.

За сутки в Тверской области подтверждены 29 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 4124 случая COVID-19.

"Выздоровел 141 человек, за весь период выписаны 3442 заболевших", - говорится в сообщении.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.