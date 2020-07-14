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В Тверской области число жертв коронавируса достигло 103
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 103, количество выздоровевших превысило 3,4 тысячи,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:12
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тверская область, общество

В Тверской области число жертв коронавируса достигло 103

11:12 14.07.2020
74
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 103, количество выздоровевших превысило 3,4 тысячи, сообщает областное правительство.
В понедельник, 13 июля, сообщалось о 101 погибшем.
"Сто три человека с подтвержденным коронавирусом умерли. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информирует облправительство.
За сутки в Тверской области подтверждены 29 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе подтверждено 4124 случая COVID-19.
"Выздоровел 141 человек, за весь период выписаны 3442 заболевших", - говорится в сообщении.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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