В Ростовской области один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи

Как сообщалось ранее, ДТП произошло в 4.15 мск на 285-м километре автодороги "Волгоград - Каменск". По предварительным данным, водитель Ford Explorer во время обгона не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ (скорая помощь). Пострадали водители Ford и УАЗ, а также пассажиры УАЗ, женщины 1954 и 1969 годов рождения, являющиеся сотрудниками медчасти.