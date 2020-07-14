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В Ростовской области один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи
Пассажир машины скорой помощи скончалась после аварии в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:09
белокалитвинский район
ростовская область
происшествия
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белокалитвинский район
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РИА Новости
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353
60
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белокалитвинский район, ростовская область, происшествия

В Ростовской области один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи

11:09 14.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Пассажир машины скорой помощи скончалась после аварии в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.
Как сообщалось ранее, ДТП произошло в 4.15 мск на 285-м километре автодороги "Волгоград - Каменск". По предварительным данным, водитель Ford Explorer во время обгона не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем УАЗ (скорая помощь). Пострадали водители Ford и УАЗ, а также пассажиры УАЗ, женщины 1954 и 1969 годов рождения, являющиеся сотрудниками медчасти.
"Пассажир автомобиля УАЗ, женщина 1969 года рождения скончалась в медицинском учреждении", - сказал представитель ведомства.
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