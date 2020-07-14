Роспотребнадзор рассказал, что не следует давать детям в лагерь

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует собирать одежду для ребенка в лагерь в расчете на смену в 21 день, а также не передавать детям соки, лимонады, пирожные, а также лапшу быстрого приготовления, стоит положить в чемодан белую футболку для обмена прощальными пожеланиями в конце смены, следует из рекомендаций ведомства.

"Количество вещей, которые вы планируете дать ребенку с собой в лагерь, необходимо рассчитать на смену в 21 день... Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты", - говорится в сообщении.

Согласно нему, к таким продуктам можно отнести лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления.

"Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления, дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, в соответствии с режимом щадящего питания", - уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют давать ребенку в поездку недорогую технику, так как он может ее потерять, а также обращают внимание на то, что детям не стоит активно использовать парфюмерно-косметические средства. Высокая концентрация может спровоцировать у детей аллергическую реакцию.

В чемодан следует положить 7-8 футболок, а также одну дополнительную, белую, так как дети в конце смены иногда расписывают их прощальными пожеланиями. Также ребенку пригодится дождевик или зонт, несколько теплых кофт, несколько пижам и купальников или плавок "желательно ярких цветов".

В Роспотребнадзоре также рекомендуют положить ребенку несколько зубных щеток, полотенец, разделяя пляжные и банные полотенца. В рюкзаке у ребенка должна быть полуторалитровая бутылка с водой, ее рекомендуется подписать.