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Роспотребнадзор рассказал, что не следует давать детям в лагерь
Роспотребнадзор рекомендует собирать одежду для ребенка в лагерь в расчете на смену в 21 день, а также не передавать детям соки, лимонады, пирожные, а также... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:08
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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353
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РИА Новости
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал, что не следует давать детям в лагерь

11:08 14.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дети на набережной в Анапе. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует собирать одежду для ребенка в лагерь в расчете на смену в 21 день, а также не передавать детям соки, лимонады, пирожные, а также лапшу быстрого приготовления, стоит положить в чемодан белую футболку для обмена прощальными пожеланиями в конце смены, следует из рекомендаций ведомства.
"Количество вещей, которые вы планируете дать ребенку с собой в лагерь, необходимо рассчитать на смену в 21 день... Не рекомендуется давать или передавать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты", - говорится в сообщении.
Согласно нему, к таким продуктам можно отнести лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления.
"Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого приготовления, дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, в соответствии с режимом щадящего питания", - уточнили в ведомстве.
Палаточный лагерь
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В Роспотребнадзоре также рекомендуют давать ребенку в поездку недорогую технику, так как он может ее потерять, а также обращают внимание на то, что детям не стоит активно использовать парфюмерно-косметические средства. Высокая концентрация может спровоцировать у детей аллергическую реакцию.
В чемодан следует положить 7-8 футболок, а также одну дополнительную, белую, так как дети в конце смены иногда расписывают их прощальными пожеланиями. Также ребенку пригодится дождевик или зонт, несколько теплых кофт, несколько пижам и купальников или плавок "желательно ярких цветов".
В Роспотребнадзоре также рекомендуют положить ребенку несколько зубных щеток, полотенец, разделяя пляжные и банные полотенца. В рюкзаке у ребенка должна быть полуторалитровая бутылка с водой, ее рекомендуется подписать.
В список запрещенных предметов входят сигареты, алкоголь, нунчаки, кастеты, лазерные указки, бейсбольные биты, лекарства, газовые баллончики и другие средства индивидуальной защиты.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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