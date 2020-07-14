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Президент Польши хочет совершить первый после инаугурации визит в Рим
Президент Польши Анджей Дуда хочет совершить свой первый после инаугурации визит в Рим и Ватикан, сообщал глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:06
кшиштоф щерский
анджей дуда
рим
ватикан
италия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кшиштоф щерский, анджей дуда, рим, ватикан, италия, в мире

Президент Польши хочет совершить первый после инаугурации визит в Рим

11:06 14.07.2020
528
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда хочет совершить свой первый после инаугурации визит в Рим и Ватикан, сообщал глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.
В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок.
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
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"Президент во время первых президентских дебатов сказал, что первый визит после коронавирусной пандемии он хотел бы совершить в Рим и Ватикан. Мы пытаемся сделать первый визит в Рим, и это, вероятно, будет ранней осенью этого года", - сказал Щерский.
По его мнению, визит Дуды в Рим "станет символом того, что Италия, оказавшаяся в сложной пандемической ситуации, смогла ее преодолеть". Щерский пояснил, что визит в Ватикан также будет иметь отношение к 100-летию Папы римского Иоанна Павла II, которое отмечали в этом году.
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
13 июля, 20:59
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
140002
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Кшиштоф ЩерскийАнджей ДудаРимВатиканИталияВ мире
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