Президент Польши хочет совершить первый после инаугурации визит в Рим

ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда хочет совершить свой первый после инаугурации визит в Рим и Ватикан, сообщал глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.
В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок.
"Президент во время первых президентских дебатов сказал, что первый визит после коронавирусной пандемии он хотел бы совершить в Рим и Ватикан. Мы пытаемся сделать первый визит в Рим, и это, вероятно, будет ранней осенью этого года", - сказал Щерский.
По его мнению, визит Дуды в Рим "станет символом того, что Италия, оказавшаяся в сложной пандемической ситуации, смогла ее преодолеть". Щерский пояснил, что визит в Ватикан также будет иметь отношение к 100-летию Папы римского Иоанна Павла II, которое отмечали в этом году.
13 июля, 20:59Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок