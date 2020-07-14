Президент Польши хочет совершить первый после инаугурации визит в Рим

Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует

Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует

"Президент во время первых президентских дебатов сказал, что первый визит после коронавирусной пандемии он хотел бы совершить в Рим и Ватикан. Мы пытаемся сделать первый визит в Рим, и это, вероятно, будет ранней осенью этого года", - сказал Щерский.