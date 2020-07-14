Боррель заявил, что готов сделать все возможное для сохранения СВПД

В МИД оценили шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло

В МИД оценили шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло

"Остальные участники СВПД продолжают коллективную работу, чтобы в рамках соглашения решать существующие проблемы, связанные с ядерной деятельностью, а также со значительными последствиями выхода США и повторного введения санкций", - заявил глава европейской дипломатии.