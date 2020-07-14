Боррель заявил, что готов сделать все возможное для сохранения СВПД

БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что готов сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в сотрудничестве с остальными участниками процесса.
"Как координатор совместной комиссии СВПД, я решительно настроен сделать все возможное с другими оставшимися участниками и международным сообществом для сохранения соглашения", - говорится в заявлении Борреля по случаю пятилетия заключения ядерной сделки с Ираном.
Он отметил, что СВПД по-прежнему остается единственным инструментом, обеспечивающим международное сообщество гарантиями относительно иранской ядерной программы.
Боррель напомнил, что США в мае 2018 года вышли из ядерной сделки с Ираном и не принимают участия в его деятельности, однако остальные участники СВПД продолжают активную работу.
"Остальные участники СВПД продолжают коллективную работу, чтобы в рамках соглашения решать существующие проблемы, связанные с ядерной деятельностью, а также со значительными последствиями выхода США и повторного введения санкций", - заявил глава европейской дипломатии.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.