Глава Крыма рассказал о соблюдении дистанции на пляжах

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. На благоустроенных пляжах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров, обрабатывать и дезинфицировать весь пляжный инвентарь. У входов установлены информационные щиты с памятками по предотвращению возможности заражения. Маски на пляжах носить не надо, несмотря на действующий масочный режим в республике.