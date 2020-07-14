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Глава Крыма рассказал о соблюдении дистанции на пляжах
Туристов в Крыму не будут принуждать соблюдать дистанцию на пляжах, данный вопрос лежит в зоне их личной ответственности, заявил глава республики Сергей... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:44
туризм
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
туризм, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым

Глава Крыма рассказал о соблюдении дистанции на пляжах

10:59 14.07.2020 (обновлено: 11:44 14.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Ялте. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Туристов в Крыму не будут принуждать соблюдать дистанцию на пляжах, данный вопрос лежит в зоне их личной ответственности, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. На благоустроенных пляжах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров, обрабатывать и дезинфицировать весь пляжный инвентарь. У входов установлены информационные щиты с памятками по предотвращению возможности заражения. Маски на пляжах носить не надо, несмотря на действующий масочный режим в республике.
"Дистанционирование на пляжах – это зона ответственности самих туристов. Никто не собирается никого принуждать. Есть социальная реклама, должно быть информирование", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
При этом, по его словам, соблюдение требований Роспотребнадзора в части недопущения распространения коронавируса в общепитах, учреждениях досуга и развлечений никто не отменял. "Прошу на этом заострить внимание", - подчеркнул Аксенов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Туристы на пляже Испании
10 июля, 19:52Туризм
В Испании туристы стоят в очереди, чтобы попасть на пляж
191001
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ТуризмКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
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