Глава Крыма рассказал о соблюдении дистанции на пляжах

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Туристов в Крыму не будут принуждать соблюдать дистанцию на пляжах, данный вопрос лежит в зоне их личной ответственности, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня. На благоустроенных пляжах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию от 1,5 до 2 метров, обрабатывать и дезинфицировать весь пляжный инвентарь. У входов установлены информационные щиты с памятками по предотвращению возможности заражения. Маски на пляжах носить не надо, несмотря на действующий масочный режим в республике.
"Дистанционирование на пляжах – это зона ответственности самих туристов. Никто не собирается никого принуждать. Есть социальная реклама, должно быть информирование", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства.
При этом, по его словам, соблюдение требований Роспотребнадзора в части недопущения распространения коронавируса в общепитах, учреждениях досуга и развлечений никто не отменял. "Прошу на этом заострить внимание", - подчеркнул Аксенов.
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