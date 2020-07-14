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Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из ряда стран
Власти Австрии продлили c 15 до 31 июля запрет регулярного пассажирского авиасообщения с рядом стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусом, говорится... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:57
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дмитрий любинский, коронавирусы, португалия, белоруссия, египет, в мире

Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из ряда стран

10:57 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. Власти Австрии продлили c 15 до 31 июля запрет регулярного пассажирского авиасообщения с рядом стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.
Австрия приостановила авиасообщение с Россией с 17 марта.
Продление запрета также распространяется на рейсы из Украины, Белоруссии, Китая, Ирана, Швеции, Великобритании, Португалии. С четверга, 16 июля, список расширится и будет включать все страны Западных Балкан, Болгарию, Румынию, Молдавию и Египет. На итальянскую Ломбардию запрет больше распространяться не будет.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский ранее выразил надежду, что в июле - начале августа можно рассчитывать на возобновление авиасообщения между Россией и Австрией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий ЛюбинскийКоронавирусыПортугалияБелоруссияЕгипетВ мире
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